Am Set von "Kampf der Realitystars": Jens Hilbert wohl als Missgeburt beschimpft

"Das war Psychoterror im Schleudergang! Das habe ich so noch nicht erlebt." Der Buchautor musste offenbar schlimmste Beleidigungen über sich ergehen lassen. "Ich wurde als Schleimer, Fake und Missgeburt beschimpft."

Demnach seien hinter den Kulissen und in toten Winkeln der TV-Kameras ordentlich die Fetzen geflogen. Immer wieder sei er zur Zielscheibe ekelhafter Verbal-Attacken geworden, berichtet er in BILD .

Ab dem 7. Mai wird der " Promi Big Brother "-Sieger von 2017 im Rennen um 50.000 Euro Preisgeld dabei und von da an in aller Munde sein. Bereits einen Monat vor Ausstrahlung der neuen Staffel schlägt der Realitystar aber heftige Töne an.

In einem Interview hat der 47-Jährige die Erlebnisse zusammengefasst. © IMAGO / Agentur 54 Grad

Anders als früher kann der 47-Jährige mit Anfeindungen wie diesen inzwischen aber gelassener umgehen. "Früher hätte mich das zerstört. Da fühlte ich mich in solchen Situationen schnell als ungeliebte Schw*chtel, die nicht wertvoll ist. Heute kann ich damit besser umgehen, lass' mir so was nicht gefallen."

Mittlerweile gehen ihm solche Situation am Allerwertesten vorbei. Über sein Abschneiden in der sechsten Staffel des Erfolgsformats können sich die Fans schon in einem Monat überzeugen.

Neben Jens Hilbert wagen auch Martin Semmelrogge (69), Ex-Fußballer Ailton (51), Linda Nobat (30), Ex-"GNTM"-Teilnehmerin Giuliana Farfall (28), Anouschka Renzi (60), Dennis Lodi und RTLZWEI-Star Daymian Weiß (19) das Abenteuer Traumstrand.

Aus Kölner Sicht dürfte sicher die Teilnahme von Kult-Kölner Frank Fussbroich (56) die meiste Brisanz versprechen. Ab dem 30. April ist die erste Folge "KDRS" auf RTL+ zu sehen.