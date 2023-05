Giulia Siegel muss "Kampf der Realitystars" verlassen: So erklärt sie ihren Heulanfall

Thailand - Die Münchner DJane Giulia Siegel (48) musste den " Kampf der Realitystars " in Runde 5 zwangsweise verlassen. Davor wurde es nochmal richtig emotional.

"Schön, dass du mir grad zugehört hast", schrie Giulia während eines Spiels plötzlich ihren Freund an. Nachdem der Knoten geplatzt war und Giulia gehen musste, zeigte sie wieder ein anderes Gesicht: "Ich werde Matthias vermissen", verriet sie im Interview.

Ihre Vorahnung behielt Giulia allerdings für sich, um dem Gerede zu entgehen. Doch im Nachhinein ist es offensichtlich, dass ihre Nerven blank langen. So scheint auch ihr Ausraster gegenüber Matthias Mangiapane (39) nicht aus dem Nichts gekommen zu sein.

Für Giulia war das im Grunde keine Überraschung, wie sie im RTLZWEI-Interview gestand: "Ich bin heute Morgen aufgewacht und nach dem Aufstehen sind mir direkt die Tränen gekommen". Sie habe gespürt, dass sie als nächste gehen muss. "Heute hat Sascha mich plötzlich gar nicht mehr angeschaut und da war mir klar: Es trifft mich", so die 48-Jährige.

Giulia Siegel verlor die Fassung, als sie von den anderen Promis nicht beachtet wurde. © RTLZWEI

Auch für ihre anderen Freunde Eva Benetatou (31) und Serkan Yavuz (30) hatte sie nur Gutes übrig. "Im Finale hätte ich sehr gerne Matthias, Serkan und Eva. Am meisten gönnen würde ich es dem Serkan, weil er für einen Euro hier ist. Am meisten würde ich mich freuen für Matthias, weil es sind immerhin 50.000 Euro, die man gewinnen kann. Und dann auch aber für Eva, weil die ist alleinerziehende Mama".

Anders sah es für Sascha, Peggy und Nico aus, die ihr KDRS-Ende verantworteten: "Ich nehme es den Neuen übel, definitiv. Es ist eine persönliche Sache, die ich nicht gut finde", so Giulia wutschnaubend nach ihrem Auszug.

Dass sie ihre Emotionen nicht mehr zurückhält, hat sie durch die Show wieder gelernt, erklärte Giulia. "Direkter sein zu können" war für sie das Beste an ihrer Teilnahme. "Etwas, was ich früher auch mal war, das ich ein bisschen vergessen hatte", gestand sich die 48-Jährig im Nachhinein ein.

Was die übrigen Reality-Sternchen in Thailand anstellen und wer den Kampf als Nächstes aufgeben muss, sehen die Zuschauer am kommenden Mittwoch ab 20.15 Uhr auf RTLZWEI und vorab bei RTL+.