"Kampf der Realitystars 2023": TV-Start steht fest, Neuerung um Cathy Hummels

Wie RTLZWEI am heutigen Mittwoch mitteilte, startet "Kampf der Realitystars" am 12. April 2023 im Free-TV!

In drei Wochen ist es so weit! Dann öffnet die Sala wieder ihre Pforten, um Realitystars und die, die es noch werden wollen, zu empfangen.

Am Promi-Strand müssen sich die Kandidaten in Challenges behaupten, um sich eine Chance auf die Siegprämie von 50.000 Euro zu sichern. Wer in die Fußstapfen von Vorjahres-Gewinnerin Elena Miras (30) treten wird, gibt es dann im großen Finale am 14. Juni 2023 zu sehen.

Zuletzt hatte Ex-Kandidat Malkiel Rouven Dietrich für Schlagzeilen gesorgt, weil er den mutmaßlichen Gewinner schon vor dem Show-Start geleakt hat.