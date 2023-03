"Kampf der Realitystars"-Spoiler vor TV-Start: ER gewinnt angeblich die Show!

Thailand – Die neue " Kampf der Realitystars "-Staffel wird erst in einem knappen Monat ausgestrahlt, doch schon jetzt ist offenbar durchgesickert, wer die RTLZWEI-Show inklusive 50.000 Euro Preisgeld gewonnen hat. Skurril: Der Spoiler wurde durch den Eklat um die Wendler-Doku ausgelöst.

Das sind die Kandidaten der diesjährigen "Kampf der Realitystars"-Staffel. © RTLZWEI

Ab dem 13. April erleben im Free-TV insgesamt 23 (Halb-)Promis "Schiffbruch am Traumstrand" in Thailand und kämpfen in verschiedenen Spielen um den Jackpot.

Abgedreht ist die Show mit Moderatorin Cathy Hummels (35) natürlich längst und die Beteiligten müssen bis zum großen Finale Stillschweigen über den Gewinner bewahren - eigentlich.

Denn nun hat sich Malkiel Rouven Dietrich, der im Vorjahr als Kandidat an dem Format teilgenommen hatte, zu Wort gemeldet. Der Astrologe und "Energie-Coach" hat offenbar erfahren, welcher Promi im Finale ganz oben auf dem Siegertreppchen steht und sein Wissen offen im Netz geteilt.

So nannte er den Namen des mutmaßlichen Gewinners in einer Instagram-Story.

Achtung, wer sich nicht spoilern lassen will, sollte nicht weiterlesen!