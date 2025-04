Arabella Kiesbauer plaudert aus dem Nähkästchen: Das sagt die "KDRS"-Moderatorin zum Promi-Cast

Arabella Kiesbauer (56) wird "Kampf der Realitystars" in diesem Jahr moderieren. © RTLZWEI

Der sei nämlich "eine spannende Mischung aus verschiedenen Generationen und verschiedenen Genres", meint Arabella gegenüber RTLZWEI und ergänzt vielsagend: "Das garantiert großartige Unterhaltung und natürlich auch einige Auseinandersetzungen."

Einen Favoriten auf den Sieg habe sie allerdings nicht ausmachen können, betont die 56-Jährige. Schließlich seien die 22 Promis und Stars auch für jede Menge Überraschungen gut.

Dennoch hat Arabella klare Vorstellungen davon, was ein potenzieller "Kampf der Realitystars"-Sieger mitbringen muss. "Ich glaube, der muss einfach wirklich eine große Freude am Performen haben. Man muss was anbieten und sich nicht einfach zurücklehnen und warten, dass die Zeit vergeht", meint die ehemalige Talkmasterin.

Dass ausgerechnet sie ausgewählt wurde, um die Nachfolge der geschassten Cathy Hummels (37) als Gastgeberin der "Stunde der Wahrheit" anzutreten, sei eine große Ehre für sie, verrät Arabella außerdem. Zumal das Format extra für sie an einigen Stellen verändert wurde.