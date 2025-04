"Kampf der Realitystars": Diese Promis sind in der neuen Staffel dabei

Unter anderem wollen sich "Das Boot"-Kultschauspieler Martin Semmelrogge (69), Ex- Werder-Bremen -Star Ailton (51), "Bachelor"-Kandidatin Linda Nobat (30) und die frühere "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin Giuliana Farfall (28) das Preisgeld von 50.000 Euro sichern.

Statt Cathy Hummels (37) feiert in diesem Jahr TV-Legende Arabella Kiesbauer (55) ihr fulminantes TV-Comeback in Deutschland und wird die neuen Episoden moderieren.

22 Promis werden an der Show teilnehmen und sind nach Thailand gereist. Den Start machen diese 11. © RTLZWEI

So haben sich auch Schauspielerin Anouschka Renzi (60), "Promi Big Brother"-Sieger 2017 Jens Hilbert (47), "Make Love, Fake Love"-Gigolo Dennis Lodi und RTLZWEI-Star Daymian Weiß (19) auf den Weg nach Thailand gemacht, um ihr Können unter Beweis zu stellen.

Ebenfalls dabei sind: Can Kaplan (29), Ex-Erotikdarstellerin und Politikerin Annina Semmelhaack (46), "Fame Fighting"-Queen Hati Suarez (24), Ex-"Unter uns"-Schauspieler Stephen Dürr (50) und Promi-Büßerin Anita Latifi (29).

Konkurrenz bekommen die Stars zudem von "Beauty & The Nerd"-Star Christin Okpara (28), "taff"-Ikone Pinar, "Prince Charming"-Darsteller Martin Angelo (29) und Österreichs Reality-Queen Tara Tabitha (32).

Außerdem möchten Shawne Fielding-Williams (55), Ex-"Alles was zählt"-Darsteller Bela Klentze (36) und "Are You The One – Realitystars in Love"-Gossip-Queen Laura Lettgen (28), "B:REAL"-Star Jona Steinig (29) und "Die Fussbroichs"-Reality-Urgestein Frank Fussbroich (56) als Gewinner aus der Reality-Show hervorgehen.