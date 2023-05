"Kampf der Realitystars": Emmy Russ wird als "Schlampe" bezeichnet und rastet aus

Emmy Russ (24) reagiert schockiert, als sie sieht, wie sie im TV als "Schlampe" bezeichnet wird. © Fotomontage: Screenshots/Instagram/emmyruss

Die entsprechenden Szenen sah die 24-Jährige erst jetzt im Internet, als sie sich die neue Folge vorab ansah. Auf Instagram rastete Emmy entsprechend aus und nahm kein Blatt vor den Mund.

"Ich habe was zu sagen und danach werden ein oder zwei Personen ganz sicherlich nicht mehr so gut dastehen, wie sie es versucht haben in letzter Zeit und vor allem in der Show 'Kampf der Realitystars'", begann die gebürtige Hamburgerin ihre Story.

Denn wie sie beim Schauen der neuen Folge erkennen musste, wurde sie von Kandidatin Eva hinterrücks als "Schlampe" bezeichnet. Die entsprechende Sequenz zeigte Emmy ihren Fans.

Dort ist zu sehen, wie sich Eva mit Ex-GNTM-Kandidatin Sarah Knappik (36) unterhält und sagt: "Und nicht 24/7 saufen und sich 24/7 mit irgendwelchen Schlampen auseinanderzusetzen..." Und damit war wohl Emmy gemeint.

"So leicht war es, ihre Maske zu enthüllen", sagte nun die 24-Jährige. "Vom armen, armen Mobbingopfer vom 'Sommerhaus der Stars'. Da seht ihr selbst, sie ist selbst eine Mobberin, die auch noch auf unterstem Niveau andere Frauen als Schlampe beleidigt."