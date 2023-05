Kampf der Realitystars: Peinlicher Zicken-Zoff, "weil Paul am Sabbern ist"

Thailand – Alle gegen eine! In Folge 6 von " Kampf der Realitystars " schießt sich eine Kandidatin immer mehr bei ihren Mitstreitern ins Aus. Zudem werden die Gagen der TV-Stars (und solchen, die es gerne wären) enthüllt. Wer verdient am meisten?

Vorher gehört die Bühne jedoch den beiden Neuankömmlingen der Woche: Jéssica Sulikowski (28) spielte bis Ende 2022 die zankende Zicke Olivia Alves in der RTLZWEI-Soap "Berlin - Tag & Nacht". Umso besser kommt sie bei ihren Neu-Mitbewohnern an - vor allem bei einem.

Nachdem sich Emmy Russ (23) in der letzten "Stunde der Wahrheit" wider Erwarten vor dem Rausschmiss retten konnte, keimt in Matthias Mangiapane (39) ein Fünkchen Hoffnung auf: "Die Kleine könnte handzahm sein, weil Giulia [Siegel, Anm. d. Red.] jetzt weg ist."

Im Bestrafungsspiel "Show Geschäft" werden prompt die Fakten offengelegt. Die Stars müssen ohne Absprachen einschätzen, wer aus der jeweiligen Vierergruppe am frühesten für "KDRS" angefragt wurde, wer am meisten bei seinem Vertrag verhandelt hat und vor allem: Wer sahnt die höchste Gage ab?

Die Sala-Bewohner müssen bestimmen, wer von ihnen der beste Realitystar ist. © RTLZWEI

Wer hingegen noch Restzweifel an Serkan Yavuz' (30) 1-Euro-Honorar hatte, bekommt nun Gewissheit. So müssen die Stars als Strafe für ihre falschen Einschätzungen ihr Gehalt in Form von Geldsäcken mit sich herumschleppen. Je mehr Gage, desto voller der Sack. Serkan hat gut lachen: In seinem Beutel befindet sich kein einziges Gramm Gewicht.

Emmy hadert derweil damit, dass Eva an der Finanz-Front besser verhandelt hat als sie. "Eva hat das Geld vielleicht auch nötig, sie ist keine Business-Woman wie ich", motzt die 23-jährige Influencerin pikiert drauflos.

Der angestaute Frust entlädt sich schließlich bei der "Wand der Wahrheit". Die Kandidaten müssen selber bestimmen, wer "der beste Realitystar in der Sala" ist. Emmys Eigen-Laudatio ("Ich bin unfassbar erfolgreich. Ich habe schon Sendungen in Amerika und Spanien gedreht.") entlockt Eva ein spöttisches Lachen: "Warum stellen wir nicht Emmy auf Platz 1 dann?"

Und los geht der Zicken-Zoff! "Eva war einfach nur neidisch, dass ich im Bikini moderiere (...) und ihr Paul mich die ganze Zeit anstarrt und am Sabbern ist", poltert sich Emmy in Rage. Derweil klammert sich die Belästerte bemüht an ihrer Selbstbeherrschung fest: "Emmy ist für mich ein kleines Mädchen, das versucht, eine Löwin rauszulassen. Ich hab' gewonnen bei diesem Streit."