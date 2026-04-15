Promi erleidet Schwächeanfall in TV-Show, doch will nicht in die Klinik: "Schleicht euch alle!"

Phuket (Thailand) - Das hitzige Aufeinandertreffen bei " Kampf der RealityAllstars " und der Mega-Zoff zwischen Georgina Fleur (36) und Sam Dylan (41) haben bei einigen Promis ordentlich an den Nerven gezerrt. Einer kippt sogar so sehr aus den Latschen, dass der Doktor kommen muss!

Prinz Frédéric von Anhalt (82) geht es von jetzt auf gleich plötzlich gar nicht gut. © RTLZWEI

Kurz nachdem es wieder mal zwischen der Dubai-Auswanderin und ihrem liebsten Erzfeind lautstark gekracht hat, hängt einer plötzlich extrem durch: Prinz Frédéric von Anhalt (82) sackt auf Serkan Yavuz' (33) Bett zusammen und ist kaum ansprechbar.

"Man hat sich wirklich Sorgen gemacht. Irgendwann ist da – im Durchschnitt – Schluss", fasst Ex-"Berlin Tag und Nacht"-Star Sandy Fähse (41) seine Gedanken zusammen.

Als Serkan den Patienten zu seinem Bett geleitet, ist auch schon ein Arzt zur Stelle. Weil der Adoptiv-Prinz noch immer kein klares Wort von sich geben und sich vor Schwäche kaum aufrichten kann, empfiehlt der Doktor einen Besuch im Krankenhaus.

Doch der 82-Jährige hat wohl andere Pläne und rastet förmlich aus: "Raus mit euch! Schleicht euch alle! Was soll das denn?" Und so bleibt er in der Sala und lässt sich gleich am nächsten Morgen von Mitstreiterin Narumol David (60) lecker Spiegelei und Kaffee servieren.

Von seinem Schwächeanfall ("Was letzte Nacht war? Hab' null Ahnung") will der betagte Geschäftsmann nichts mehr wissen ...