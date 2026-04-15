Promi erleidet Schwächeanfall in TV-Show, doch will nicht in die Klinik: "Schleicht euch alle!"
Phuket (Thailand) - Das hitzige Aufeinandertreffen bei "Kampf der RealityAllstars" und der Mega-Zoff zwischen Georgina Fleur (36) und Sam Dylan (41) haben bei einigen Promis ordentlich an den Nerven gezerrt. Einer kippt sogar so sehr aus den Latschen, dass der Doktor kommen muss!
Kurz nachdem es wieder mal zwischen der Dubai-Auswanderin und ihrem liebsten Erzfeind lautstark gekracht hat, hängt einer plötzlich extrem durch: Prinz Frédéric von Anhalt (82) sackt auf Serkan Yavuz' (33) Bett zusammen und ist kaum ansprechbar.
"Man hat sich wirklich Sorgen gemacht. Irgendwann ist da – im Durchschnitt – Schluss", fasst Ex-"Berlin Tag und Nacht"-Star Sandy Fähse (41) seine Gedanken zusammen.
Als Serkan den Patienten zu seinem Bett geleitet, ist auch schon ein Arzt zur Stelle. Weil der Adoptiv-Prinz noch immer kein klares Wort von sich geben und sich vor Schwäche kaum aufrichten kann, empfiehlt der Doktor einen Besuch im Krankenhaus.
Doch der 82-Jährige hat wohl andere Pläne und rastet förmlich aus: "Raus mit euch! Schleicht euch alle! Was soll das denn?" Und so bleibt er in der Sala und lässt sich gleich am nächsten Morgen von Mitstreiterin Narumol David (60) lecker Spiegelei und Kaffee servieren.
Von seinem Schwächeanfall ("Was letzte Nacht war? Hab' null Ahnung") will der betagte Geschäftsmann nichts mehr wissen ...
Kampf der RealityAllstars 2026: Filmreifer Abgang von Georgina Fleur
Wer denkt, dass der medizinische Notfall des Prinzen der Höhepunkt der beiden neuen Folgen ist, hat weit gefehlt. Bei der ersten "Stunde der Wahrheit" wollen nämlich gleich zwei Promi-Ladys Reißaus nehmen.
Als Moderatorin Arabella Kiesbauer (57) den Dauerstreit zwischen Georgina und Sam anspricht, bricht der temperamentvolle Rotschopf plötzlich in Tränen aus und will das Set sofort verlassen. Ein "Bleib' bei mir" von Arabella kann die völlig aufgelöste Georgina nicht mehr aufhalten.
Nachdem die 36-Jährige sich filmreif der Situation entzogen hat, steht das nächste Drama schon in den Startlöchern. Diesmal im Mittelpunkt: Serkan und Kader Loth. Bei einem Schlagabtausch eskaliert es so sehr zwischen den beiden, dass die 53-Jährige regelrecht flüchtet: "Du bist so ein Stück Schei*e, neben dich setze ich mich nicht hin."
Dass die tapferen Geldkoffer-Träger Tayisiya und Yana Morderger (beide 28) als Erste den Palmenstrand verlassen müssen und den übrigen Promis somit stolze 27.777,77 Euro flöten gehen, wird da fast zur Nebensache ...
Folgen 3 und 4 von "Kampf der RealityAllstars" könnt Ihr ab sofort auf RTL+ streamen. Ab dem 15. April zeigt RTLZWEI die Sendung immer mittwochs und sonntags ab 20.15 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI (2)