"Ich würde ihm eine klatschen": Reality-Zwillinge und Sandy Fähse weiter auf Kriegsfuß

Köln - Bei der Premiere der Allstars-Staffel von " Kampf der Realitystars " in Köln wurde schnell klar: Alte Konflikte sind alles andere als Geschichte. Vor allem zwischen Sandy Fähse (41) und den "Tennis-Zwillingen" Yana und Taya (beide 29) brodelt es weiter. TAG24 hat die drei zum Interview getroffen.

TAG24 traf die "Tennis-Zwillinge" Yana (29) und Taya (29, r.) bei der Premiere von "Kampf der RealityAllstars". © TAG24

Von einem einfachen "Hallo" konnte auf beiden Seiten am Mittwochabend keine Rede sein. Stattdessen wurde sich gekonnt ignoriert und im Interview gegeneinander gestichelt.

Für Yana und Taya sei Sandy "ein unaufklärbares Thema" und "für immer eine Ratte". Später wurde Taya sogar noch deutlicher: "Ich möchte zu ihm hingehen und sagen, ich würde ihm eine klatschen, ganz ehrlich."

Dass die Stimmung so aufgeheizt ist, kommt nicht von ungefähr. Schon in der ersten Staffel von "Kampf der Realitystars" krachte es ordentlich zwischen Sandy und den Schwestern.

Damals fühlten sich die beiden von ihm respektlos behandelt, unter anderem weil er sie immer wieder nur als "Zwillinge" bezeichnete. Gegenseitige Beleidigungen fielen und die Fronten waren danach so verhärtet, dass es erst zum Start der neuen Staffel zu einer Aussprache kam.

In Folge eins suchten die Schwestern das Gespräch mit dem "Berlin - Tag & Nacht"-Schauspieler, beide Seiten entschuldigten sich. Das war jedoch offenbar mehr Show als Ernst, wie sich bei der Premiere herausstellte.