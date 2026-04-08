Streithähne treffen in TV-Show aufeinander, Situation eskaliert: "Der hat einen Vertrag mit Satan"

Phuket (Thailand) - Die Sala hat endlich geöffnet! Kaum trifft die Crème de la Crème der TV-Welt bei " Kampf der RealityAllstars " aufeinander, fliegen schon wieder die Fetzen. Diesmal im Rampenlicht: die Ex-BFFs Georgina Fleur (36) und Sam Dylan (41).

Georgina Fleur (36) hat sich im Beisein ihres Erzfeinds nicht unter Kontrolle. © RTLZWEI

"Ich habe wirklich überlegt abzusagen wegen gewissen Personen", ätzt die Dubai-Auswanderin schon beim Betreten des am Strand ausgerollten roten Teppichs. Als Georgina in der Sala schließlich auf ihren Erzfeind Sam trifft, ist schnell klar, wer mit der Aussage gemeint ist.

Auch der 41-Jährige ist beim Anblick seiner ehemaligen besten Freundin nicht begeistert und fährt zunächst die Ignoranz-Schiene. Der angriffslustige Rotschopf hat allerdings andere Pläne und geht direkt auf Konfrontationskurs. "Sam, du kleiner F*cker!", schreit Georgina und beschwert sich über vergangene Konflikte.

Sam habe ihr "das Messer in den Rücken gerammt", als er damals angeblich Georginas Schwangerschaft auf Social Media gedroppt haben soll. Der Cloppenburger dementiert die Vorwürfe und droht: "Leg' dich nicht mit mir an, Fräulein!"

Das It-Girl hingegen beharrt auf ihrem Standpunkt und ist sich sicher: "Der Typ hat einen Vertrag mit Satan geschlossen."

Dass sie sich mit ihrem unkontrollierten Ausraster bei ihren Mitstreitern nicht sonderlich beliebt macht, merkt Georgina - wie auch schon bei ihrem vergangenen "The 50"-Auftritt - leider zu spät: "Ich verstehe auch immer nicht, warum das so passiert."