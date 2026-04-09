Pool-Ekel in Reality-Show: "Dann pisst der da noch rein"

Köln/Thailand - Wenn er kommt, zieht auch das ganz große Theater mit ein! Frédéric Prinz von Anhalt (82) erzählt, weshalb er so schnell bei " Kampf der RealityAllstars " aufgegeben hat, wie schweinisch sich Mitstreiter verhalten haben und wie überraschend die Anfrage für ihn kam.

Frédéric Prinz von Anhalt (82) packte über die "Kampf der RealityAllstars"-Staffel aus. © IMAGO / Reichwein

2021 war der Witwer von Filmstar Zsa Zsa Gabor (†99) bereits in der zweiten Staffel dabei und hatte sich danach mit RTLZWEI einen Rechtsstreit geliefert, wie er TAG24 am Rande der Staffel-Premiere berichtet. "Wir haben den größten Streit gehabt. Die haben mit den Anwälten geschossen, ich habe mit den Anwälten geschossen." Das Verfahren sei letztlich eingestellt worden.

Nun also das Angebot für die Allstars-Staffel, die seit 8. April immer mittwochs und sonntags bei RTLZWEI ausgestrahlt wird. "Okay, ihr seid verrückt, ich bin verrückt, also mache ich es", dachte sich der 82-Jährige.

Seine Zusage gab er unter einer (teuren) Voraussetzung. "'Ihr finanziert mir das ganze Weihnachten in St. Moritz und Silvester in Berlin.' Das haben die gemacht."

Bereits frühzeitig packte der adoptierte Prinz diesmal aber seine Siebensachen. Unter anderem wegen "großen Schweinereien", die die anderen Kandidaten fabriziert hätten.

Als er am Pool saß, sei ein Teil des Casts dort "am Saufen und Schreien" gewesen. "Und plötzlich, bumm, springen die alle in den Pool rein mit ihren dreckigen Schuhen. Und da wird der eine oder andere sagen, jetzt bist du eh im Wasser, dann pisst der da noch rein."