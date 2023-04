Sex-Tipps bei "Kampf der Realitystars": "Je schöner ich gekocht habe, umso mehr haben wir gepimpert"

Eva Benetatou (30) ist eine der beiden Neuankömmlinge in dieser Woche. © RTLZWEI

Wie Kandidatin Uschi (81) im Laufe der zweiten Show analysiert: "Jetzt fliegen die Fetzen!"

Ganz richtig: In der Sala wird über den vergangenen Rauswurf-Abend gesprochen. Denn Ingrid Pavic (36) flog nach einem sehr kurzen Auftritt aus der Show. Hätten andere das Sagen gehabt, hätte sogar Paul Janke (41) fliegen können, wie Sarah Knappik (36) eruiert. Er könne das am ehesten verkraften, wie sie findet.

Und auch Serkan Yavuz (29) muss noch einmal klarstellen, wie sehr er für das Format brenne - immerhin ließ er sich einen Euro für seine Teilnahme geben. Dieses selbstlose Vorgehen sei wiederum Daniel Schmidt (38) nicht bewusst gewesen, weshalb er sich überschwänglich bei dem 29-Jährigen entschuldigt.

Ob dahinter wirklich Aufrichtigkeit steckt? Nicht, wenn es nach Matthias Mangiapane (39) geht: "Er ist nicht mehr safe, er macht sich jetzt Gedanken."

Während an dieser Stelle wild über den nächsten Rauswurf diskutiert wird, macht sich eine neue Mitbewohnerin auf den Weg und winkt wie wild gen Sala: Influencerin Eva Benetatou (30) darf die thailändische Einöde ab sofort aufmischen. Die sich selbst als Powerfrau bezeichnende Mama eines Sohnes möchte ihr Image aufpolieren, welches von vielen als "zickig und arrogant" abgestempelt werde, wie sie erklärt. Das sei jedoch lediglich ein Panzer, "nachdem was ich in der Vergangenheit erlebt habe".

Serkan hat seinerseits weniger Mitleid. Er weiß vielmehr: "Wenn man Eva einkauft, kauft man Temperament ein." Prophezeit er damit den ersten Sala-Krieg?