Sofortiger Abbruch bei "Kampf der Realitystars", weil SIE an den Starstrand kommt

Phuket (Thailand) - Die Sala wird auch in Folge 3 von " Kampf der Realitystars " voller. Mit Krawallnudel Christin Okpara (29) und TV-Sternchen Pinar Sevim (39) ziehen zwei neue Bewohnerinnen an den Starstrand, woraufhin eine Kandidatin allerdings freiwillig ihre Koffer packt und die Show abbricht! Bei der "Stunde der Wahrheit" sorgt eine andere Teilnehmerin außerdem für einen peinlichen Fremdscham-Moment.

Krawallnudel Christin Okpara (29) kommt gerade erst am Starstrand an ... © RTLZWEI

Nach Pinars Ankunft ist die Stimmung unter den Realitystars zunächst noch super - als wenig später dann jedoch Christins Bötchen den Strand erreicht, verdunkelt sich vor allem bei einer Kandidatin die Mine: Linda Nobat (30)!

Das Model und die 29-Jährige kennen sich bereits aus anderen Shows, gerieten dort heftig aneinander und trafen sich sogar schon vor Gericht. Kein Wunder also, dass Linda über Christins Anwesenheit alles andere als begeistert ist - und drastische Konsequenzen zieht. "Ich kann das nicht. Da pack' ich gleich wieder mein Zeug ein", kündigt Linda an und setzt ihren Plan sofort in die Tat um.

Ohne auch nur ein Wort mit der einstigen "AYTO"-Kandidatin gewechselt zu haben, kehrt die 30-Jährige der Sala den Rücken und überlasst ihren Mitstreitern das Feld, was ihre Erzfeindin wenig überraschend sehr begrüßt. "Soll sie aufhören, soll sie gehen. Und ich hab mit der ganzen Ka*** nichts mehr zu tun", freut sich die Krawallmacherin hämisch.

Bei der "Stunde der Wahrheit" sorgt jedoch auch eine andere Kandidatin für Aufsehen: Hati Suarez (24)!