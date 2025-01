TV-Sensation! Diese Talk-Legende übernimmt "Kampf der Realitystars"

Phuket (Thailand) - Nirgendwo anders als an den paradiesischen Stränden Thailands feiert eine der gefragtesten Moderatorinnen der 90er-Jahre aus dem Nichts ihr TV-Comeback in Deutschland. Arabella Kiesbauer (55) wird neue "Kampf der Realitystars"-Moderatorin.

Zwischen 1994 und 2004 war Arabella Kiesbauer (55) mit ihrer Talkshow "Arabella" im deutschen TV zu sehen. © Ken Liu/dpa

Ausgerechnet sie übernimmt nach TAG24- und trashkurs-Infos in der neuen Staffel das Ruder, löst damit Cathy Hummels (36) als Show-Host ab.



"Es ist ein großartiges Gefühl, wieder mit einer eigenen Show in der deutschen Medienlandschaft präsent zu sein und ein so erfolgreiches Format wie 'Kampf der Realitystars' zu moderieren", heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Senders.

Zuletzt war die Talkmasterin in Österreich zu sehen, moderierte dort die Ösi-Version von "Bauer sucht Frau" oder die Castingshow "Starmania".

Jetzt flimmert sie wieder in Deutschland über die Mattscheibe!