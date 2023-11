KiKa-Hindernislauf: Geschwister-Trio aus Dresden macht Meter für den guten Zweck

Dresden - KiKas "RUN4U" geht in die nächste Runde: Am heutigen Montag startete die neue Staffel der Cross-Lauf-Doku, die drei Familien aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen während ihres Trainings begleitet. Auch Emily (13), Ruth (16) und Maria (27) aus Dresden kämpfen für den guten Zweck um jeden Kilometer.

Auch in ihrer Freizeit sind die Mädels gern sportlich aktiv. © CineImpulsLeipzig/MDR

TAG24 hat sich mit dem Team aus Sachsen unterhalten, um mehr über die Athletinnen herauszufinden.

"Emily und Ruth besuchen beide das Gymnasium, und ich arbeite als Lehrerin an einer Oberschule. Emily geht in die 8. und Ruth in die 11. Klasse", erzählt Maria.

Zeichnen, Klavierspielen, Tanzen und Fotografieren zählen unter anderem zu ihren Hobbys. Doch was die drei Schwestern vereint, ist nicht nur ihre Kreativität, sondern vor allem die Liebe zur Natur und Bewegung.

"Wir lieben es, uns zu bewegen und sportlich aktiv zu sein. Am liebsten unternehmen wir etwas draußen in der Natur. Bei langen Wanderungen oder ausgedehnten Fahrradtouren können wir gut abschalten, aber auch neue Kräfte tanken", erklärt die Älteste.

Aus diesem Grund sei ihnen sofort klar gewesen, dass sie bei dem KiKa-Hindernislauf dabei sein wollen.

Als sie dann nach anfänglicher Skepsis auch ihre Eltern dafür begeistern konnten, stand Akrobatin Emily, Läuferin Ruth und Radlerin Maria nichts mehr im Weg.