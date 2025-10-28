Oma-Killer Uwe seit 18 Jahren im Knast: "Ich wollte mit aller Macht an dieses Geld!"
Aachen - Zwei Killer, zwei Geschichten. Uwe H. (53) und Stefanie N. (54) sitzen lebenslange Gefängnisstrafen ab, weil sie einen Menschen umgebracht haben. Während er seine Tat detailliert beschreibt, kann sich die Ex-Alkoholikerin kaum noch an die Geschehnisse erinnern.
788 Haftplätze zählt die JVA Aachen. Einer davon gehört Uwe H., der hier seit 18 Jahren einsitzt - verurteilt wegen Mordes zu lebenslanger Haft mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Letztere sei ausgesprochen worden, weil es wegen der drei Mordmerkmale Habgier, niedere Beweggründe und Heimtücke zur Tat gekommen sei.
"Ich habe die ältere Dame öfter besucht und den Entschluss gefasst, dass ich sie berauben möchte. Ich wollte mit aller Macht an dieses Geld", erzählt er in der ZDF-Doku "Knast in Deutschland".
Während des Raubes wurde ihm klar: Er muss die Frau töten, um nicht verraten zu werden. Eine Verdeckungstat - das nächste Mordmerkmal.
"Ich habe mir im Bad den Schnürsenkel aus ihrem Schuh gezogen, wollte sie damit von hinten erdrosseln", schildert er. Die Frau sackt regungslos zusammen, H. durchsucht die Wohnung. "Dann fing sie an zu röcheln, da wollte ich sie mit meinen Händen erwürgen."
Als auch das misslingt, greift der Killer zu einem Messer und tötet die Seniorin mit sieben Stichen in den Oberkörper.
Knast in Deutschland (ZDFinfo): "Der hat wohl ein Messer im Herzen gehabt"
In der JVA für Frauen im niedersächsischen Vechta ist mit Stefanie N. (54) ebenfalls eine verurteilte Mörderin inhaftiert. Die dreifache Mutter verbüßt seit mittlerweile fünf Jahren ihre Haftstrafe.
Sie könne sich nur vage an eine Prügelei mit ihrem damaligen Saufkumpel und dem späteren Opfer erinnern, erzählt sie. "Ich habe ihn mit dem Messer an der Schulter verletzt. Wie es dazu gekommen ist, kann ich wirklich nicht sagen, weil wir alkoholisiert waren."
Irgendwann habe einer der Männer auf dem Boden gelegen, dann sei auch schon die Polizei gekommen. Anschließend sei Stefanie gesagt worden: "Der hat wohl ein Messer im Herzen gehabt und sich das selber rausgezogen." Trotz Not-OP stirbt der Mann. Und N. wird zu lebenslanger Haft verurteilt.
Zwei neue Folgen der Doku "Knast in Deutschland" seht Ihr am Dienstag (28. Oktober) ab 20.15 Uhr auf ZDFinfo und schon jetzt auf Abruf in der Mediathek.
Titelfoto: ZDF/i & u David Kruse