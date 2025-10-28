Oma-Killer Uwe seit 18 Jahren im Knast: "Ich wollte mit aller Macht an dieses Geld!"

Aachen - Zwei Killer, zwei Geschichten. Uwe H. (53) und Stefanie N. (54) sitzen lebenslange Gefängnisstrafen ab, weil sie einen Menschen umgebracht haben. Während er seine Tat detailliert beschreibt, kann sich die Ex-Alkoholikerin kaum noch an die Geschehnisse erinnern.

Uwe H. (53 r.) ist ein verurteilter Mörder. © ZDF/i & u David Kruse

788 Haftplätze zählt die JVA Aachen. Einer davon gehört Uwe H., der hier seit 18 Jahren einsitzt - verurteilt wegen Mordes zu lebenslanger Haft mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Letztere sei ausgesprochen worden, weil es wegen der drei Mordmerkmale Habgier, niedere Beweggründe und Heimtücke zur Tat gekommen sei.

"Ich habe die ältere Dame öfter besucht und den Entschluss gefasst, dass ich sie berauben möchte. Ich wollte mit aller Macht an dieses Geld", erzählt er in der ZDF-Doku "Knast in Deutschland".

Während des Raubes wurde ihm klar: Er muss die Frau töten, um nicht verraten zu werden. Eine Verdeckungstat - das nächste Mordmerkmal.

"Ich habe mir im Bad den Schnürsenkel aus ihrem Schuh gezogen, wollte sie damit von hinten erdrosseln", schildert er. Die Frau sackt regungslos zusammen, H. durchsucht die Wohnung. "Dann fing sie an zu röcheln, da wollte ich sie mit meinen Händen erwürgen."

Als auch das misslingt, greift der Killer zu einem Messer und tötet die Seniorin mit sieben Stichen in den Oberkörper.