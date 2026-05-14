Legenden-Auflauf in WDR-Talkshow: Diese Promis sind im "Kölner Treff"

Köln - Am Freitagabend begrüßen Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) wieder einige prominente Gäste im " Kölner Treff ". Doch welchen Stars fühlt das Moderatoren-Duo auf den Zahn?

Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) begrüßen im "Kölner Treff" wieder einige prominente Gäste. © WDR/Melanie Grande

Unter anderem gibt sich Tennis-Legende Michael Stich (57) die Ehre. Am 7. Juli 1991 sorgte der Hamburger für Tennisgeschichte, als er im rein deutschen Wimbledon-Finale Boris Becker (58) besiegen und sich zum Champion krönen konnte.

Und auch 35 Jahre später ist der heute 57-Jährige der letzte deutsche männliche Tennisspieler, der den heiligen Rasen als Sieger verlassen konnte.

Doch mittlerweile hat Stich den Schläger gegen den Pinsel getauscht und versucht sich als Künstler. Hinzu kommt, dass er sich seit Jahrzehnten mit seiner Stiftung für HIV-positive und an AIDS erkrankte Kinder einsetzt.

Eine echte Legende ist auch Schauspieler Erdoğan Atalay (59). Seit 1996 begeistert der gebürtige Hannoveraner die Zuschauer als Semir Gerkhan in der Action-Serie "Alarm für Cobra 11".

Wie anspruchsvoll sein Job ist, zeigt auch die Tatsache, dass er sich vor rund zwei Jahren schwer an der Schulter verletzte.

Seitdem hat sich der 59-Jährige auch der Malerei zugewandt. Und seine Bilder spiegeln sein bewegtes Leben wieder: sie sind expressiv und farbstark.