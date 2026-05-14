Legenden-Auflauf in WDR-Talkshow: Diese Promis sind im "Kölner Treff"
Köln - Am Freitagabend begrüßen Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) wieder einige prominente Gäste im "Kölner Treff". Doch welchen Stars fühlt das Moderatoren-Duo auf den Zahn?
Unter anderem gibt sich Tennis-Legende Michael Stich (57) die Ehre. Am 7. Juli 1991 sorgte der Hamburger für Tennisgeschichte, als er im rein deutschen Wimbledon-Finale Boris Becker (58) besiegen und sich zum Champion krönen konnte.
Und auch 35 Jahre später ist der heute 57-Jährige der letzte deutsche männliche Tennisspieler, der den heiligen Rasen als Sieger verlassen konnte.
Doch mittlerweile hat Stich den Schläger gegen den Pinsel getauscht und versucht sich als Künstler. Hinzu kommt, dass er sich seit Jahrzehnten mit seiner Stiftung für HIV-positive und an AIDS erkrankte Kinder einsetzt.
Eine echte Legende ist auch Schauspieler Erdoğan Atalay (59). Seit 1996 begeistert der gebürtige Hannoveraner die Zuschauer als Semir Gerkhan in der Action-Serie "Alarm für Cobra 11".
Wie anspruchsvoll sein Job ist, zeigt auch die Tatsache, dass er sich vor rund zwei Jahren schwer an der Schulter verletzte.
Seitdem hat sich der 59-Jährige auch der Malerei zugewandt. Und seine Bilder spiegeln sein bewegtes Leben wieder: sie sind expressiv und farbstark.
"Kölner Treff": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 15. Mai
- Eigentlich wollte Adele Neuhauser (67) Balletttänzerin werden. Doch der Traum von der Karriere platzte früh. Und so landete sie schließlich bei der Schauspielerei. In Deutschland wurde die Österreicherin vor allem durch ihre Rolle als Bibi Fellner im Wiener "Tatort" bekannt.
- Bei diesen beiden Gästen ist der Name Programm. Die Rede ist von den Circus-Legenden Bernhard Paul (78) und Lili Paul-Roncalli (28). In diesem Jahr feiert der legendäre Circus Roncalli seinen 50. Geburtstag. Dafür gastiert man natürlich in ihrer Heimatstadt Köln.
- Alex Schlüter (41) hat im Sommer 2025 für einen besonderen Transfer in der Welt des Sports gesorgt. Denn der Förstersohn, der in der Nähe von Wolfsburg aufgewachsen ist, wechsle vom Streaming zur "Sportschau". Im Juni wird er auch Teil des ARD-Teams bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA sein.
- Als Content Creatorin berichtet Hilla Lemon (25) auf Instagram und Facebook über ihren Alltag als Ärztin. Dabei macht sie sich zur Aufgabe, das medizinische Wissen in Alltagssprache zu übersetzen.
Der "Kölner Treff" startet am Freitagabend (15. Mai) um 22 Uhr im WDR-Fernsehen. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.Der "Kölner Treff" startet am Freitagabend (8. Mai) um 22 Uhr im WDR-Fernsehen. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: WDR/Melanie Grande