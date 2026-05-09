Heimliche Trauung Anfang des Jahres: Wincent Weiss spricht erstmals über seine Hochzeit
Köln - Bislang hat Wincent Weiss (33) noch nicht viele Worte über seine heimliche Hochzeit verloren. Jetzt spricht der beliebte Sänger im "Kölner Treff" erstmals darüber.
"Das war halt der Termin, der da im Kalender stand", verrät der Songwriter scherzhaft auf die Frage der Moderatoren Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48), ob dieser Schritt auch eine Entwicklung aufgrund des Alters gewesen sei.
"Für mich war das immer ein großes Ziel und heiraten war für mich immer ein Wunsch", antwortete der 33-Jährige.
Es sei für ihn auch ein Teil des Ankommens. Wincent sei unfassbar froh, dass er jemanden gefunden habe, der mit ihm das Leben durchläuft, welches er führe, der Partner an seiner Seite stehe und ihn stärke.
"Für mich war es ganz wichtig, dass ich jemanden finde, mit dem ich dieses verrückte Leben, welches ich mache, teilen kann. Und ich genieße das sehr, so angekommen zu sein", schwärmt der "The Voice of Germany"-Star weiter.
Als Vorbild habe er sich seine Großeltern genommen, denn diese seien schon seit über 50 Jahren glücklich miteinander verheiratet.
Wincent Weiss will Freunde und Familie schützen
"Sie laufen immer noch Hand in Hand durch den Supermarkt und geben sich einen Klaps auf den Hintern und knutschen und so. Das will ich auch so machen", verrät Wincent, der sein Privatleben ansonsten gänzlich aus der Öffentlichkeit heraushält.
"Was die meisten auch immer wieder vergessen, ist, dass es privat ist. Und deswegen heißt es Privatleben, weil es nicht ein öffentliches Gut ist für Social Media und für alle Leute zum Miteifern und um ihren Senf dazuzugeben", verdeutlicht der Sänger.
Daher halte er es auch so, vor allem zum Schutz seiner Familie, seiner Freunde. "Ich finde, dass im Netz auch sofort verurteilt wird und man direkt ein Statement haben will. Alle Leute wollen mitreden", so Wincent.
Für ihn sei es wichtig, dass er das private Glück einfach genießen könne und nicht alles direkt breitgetreten werde.
Titelfoto: Screenshot/WDR/Kölner Treff