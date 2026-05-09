Heimliche Trauung Anfang des Jahres: Wincent Weiss spricht erstmals über seine Hochzeit

Köln - Bislang hat Wincent Weiss (33) noch nicht viele Worte über seine heimliche Hochzeit verloren. Jetzt spricht der beliebte Sänger im " Kölner Treff " erstmals darüber.

Wincent Weiss (33) hat erstmals öffentlich über seine Hochzeit gesprochen. © Screenshot/WDR/Kölner Treff

"Das war halt der Termin, der da im Kalender stand", verrät der Songwriter scherzhaft auf die Frage der Moderatoren Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48), ob dieser Schritt auch eine Entwicklung aufgrund des Alters gewesen sei.

"Für mich war das immer ein großes Ziel und heiraten war für mich immer ein Wunsch", antwortete der 33-Jährige.

Es sei für ihn auch ein Teil des Ankommens. Wincent sei unfassbar froh, dass er jemanden gefunden habe, der mit ihm das Leben durchläuft, welches er führe, der Partner an seiner Seite stehe und ihn stärke.

"Für mich war es ganz wichtig, dass ich jemanden finde, mit dem ich dieses verrückte Leben, welches ich mache, teilen kann. Und ich genieße das sehr, so angekommen zu sein", schwärmt der "The Voice of Germany"-Star weiter.

Als Vorbild habe er sich seine Großeltern genommen, denn diese seien schon seit über 50 Jahren glücklich miteinander verheiratet.