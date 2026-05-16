"Tatort"-Star wollte sich mehrfach das Leben nehmen

Köln - Seit 15 Jahren spielt Adele Neuhauser (67) die Kommissarin Bibi Fellner im Wiener " Tatort ". Beinahe wäre es aber nicht dazu gekommen, denn in jungen Jahren hatte die Schauspielerin mehrfach versucht, sich das Leben zu nehmen, wie sie im " Kölner Treff " verrät.

Adele Neuhauser (67) hat im "Kölner Treff" über ihre mehrfachen Suizid-Versuche gesprochen. © WDR/Melanie Grande

Eigentlich habe die Österreicherin, die in Griechenland geboren ist, zunächst eine schöne Kindheit gehabt, doch das habe sich schlagartig geändert, als sich ihre Eltern trennten.

Adele habe sich große Vorwürfe gemacht, da sie geglaubt habe, dass sie am Ehe-Aus ihrer Eltern die Schuld tragen würde.

"Ich habe da eine ziemliche Depression ausgefasst damals, aber ich war von Anfang an ein sehr theatralisches Wesen und habe alles etwas überzeichnet, und so auch meine Depression, die dann in sechs Suizid-Versuche mündete. Wobei nicht alle ernst gemeint waren", erzählt die 67-Jährige in der WDR-Talkshow den beiden Moderatoren Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48).

Allerdings habe dem "Tatort"-Star der Mut gefehlt, jemanden um Hilfe zu bitten.

"Und das muss ich wirklich auch allen sagen: Seid mutig und holt euch Hilfe. Der Mut, Hand an sich zu legen, ist furchtbar", appelliert die Österreicherin, an alle, die ebenfalls an Depressionen erkrankt sind.