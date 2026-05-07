WDR-Talkshow: Diese Promi-Gäste sind am Freitag im "Kölner Treff"
Köln - Am späten Freitagabend begrüßen Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) wieder einige prominente Persönlichkeiten im "Kölner Treff". Wer steht diesmal auf der Gästeliste?
Das WDR-Talkformat bereichern wird unter anderem Wincent Weiss (33). Nach einer kreativen Pause meldet sich der Musiker nun zurück und singt über das Thema Zeit und über Momente, in denen das Leben kurz innehält.
Bei "DSDS" war er 2013 von Dieter Bohlen (72) noch abserviert worden. Im Sommer 2026 steht die bislang größte Open-Air-Tour seiner Karriere an. Bei all dem Tempo legt der 33-Jährige heute aber auch viel Wert darauf, bewusster bei sich zu bleiben.
Ebenfalls begrüßen dürfen Link und Beisenherz die Entertainerin Parshad Esmaeili. Nach ihrem Mega-Erfolg in den sozialen Netzwerken setzt die 29-Jährige inzwischen auch im TV ein Ausrufezeichen - als Moderatorin ihrer ersten eignen Gameshow.
Parallel dazu hat sie ein Buch über ihre Kindheit geschrieben: vom Aufwachsen mit einer alleinerziehenden Mutter, von Momenten großer Einsamkeit und davon, wie genau daraus die Energie entstand, die sie heute antreibt.
Emotional wird es auch mit Ulrike (69) und Alexander von der Groeben (70). Kennengelernt haben sich die beiden 1989 bei RTL, wo der frühere Judoka als Praktikant einstieg. Im "Treff" spricht das Ehepaar über seine gemeinsame Geschichte vor und hinter der TV-Kamera.
"Kölner Treff": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 8. Mai
- Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben, der ökologische Zusammenhänge mit pointierter Leichtigkeit erzählt und so zu einem der bekanntesten Naturvermittler in Deutschland geworden ist. Der 62-Jährige zeigt, wie eng alles zusammenhängt – vom Baum bis zum Mikroorganismus.
- Schauspielerin Dennenesch Zoudé, die sich einen Karriere-Traum erfüllt und in der neuen ZDF-Reihe "Havelland-Krimi" zur besten Sendezeit eine prägende Rolle als Staatsanwältin übernimmt. Doch auch abseits der Kamera ist die 59-Jährige sehr engagiert.
- YouTube-Star Christian Horsters (71), der als DJ bei einer Hochzeit vor Begeisterung völlig durchdrehte und damit viral ging. Doch der "DJ der guten Laune" kann auch ruhiger: Er gründete die Organisation "Food for Future" und rettet damit tagtäglich Lebensmittel vor dem Verderben.
Der "Kölner Treff" startet am Freitagabend (8. Mai) um 22 Uhr im WDR-Fernsehen. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: WDR/Melanie Grande