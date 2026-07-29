Volle Dröhnung "Kölner Treff"! Diese sechs Promis sind am Freitagabend in der WDR-Talkshow zu Gast
Köln - Nach der Sommerpause kommt der "Kölner Treff" mit voller Dröhnung zurück! Nachdem in der vergangenen Woche eine Sondersendung zum Thema Tierschutz zu sehen war, folgt am Freitagabend (31. Juli) die erste reguläre Ausgabe nach der Unterbrechung.
Und wieder begrüßen die beiden Moderatoren Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) diverse Gäste, um ihnen auf den Zahn zu fühlen.
Einer der Gäste ist Komiker Thomas Hermanns (63). Er ist der Initiator und Moderator des Quatsch Comedy Clubs, der haufenweise deutschsprachigen Comedians und Kleinkünstlern eine Startrampe geboten hat.
Inzwischen glänzt der 63-Jährige aber auch anderweitig. Denn seit Jahrzehnten bringt er Revue- und Musicalstoffe zunächst zu Papier und dann auf die Bühne.
Ebenfalls zu Gast ist eine Kollegin des Komikers. Die Rede ist von Sandra Sprünken (41), die durch das Impro-Theater bei der Bonner Springmaus, als Comedy-Redakteurin bei 1LIVE, als Moderatorin, sowie als Podcasterin bekannt geworden ist.
Vor rund einem Jahr hat sie sich dann vollends ins Rampenlicht gewagt: seitdem tourt sie mit ihrem ersten Solo-Programm "Mutprobe".
"Kölner Treff": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 31. Juli
Sängerin Ella Endlich (42), die bürgerlich Jacqueline Zebisch heißt, hat gerade erst eine neue Single herausgebracht. Doch ein ganz besonderes Highlight steht noch bevor, denn im September wird sie als Gaststar und eine Art Zirkusdirektorin bei "Roncalli – Circus meets Schlager" im Metronom Theater in Oberhausen zu sehen sein.
Hannelore Becker ist stolze 81 Jahre alt und zeigt, dass Alter nur eine Zahl ist. Denn im Juni 2026 trat die Apnoetaucherin zum zweiten Mal bei den Weltmeisterschaften an. Und nicht nur das: sie beeindruckte und sicherte sich außerhalb aller Altersklassen dreimal die Goldmedaille.
Eko Fresh (42) kennt man als beinharten Rapper, der mit Songs wie "König von Deutschland" oder "Ehrenmord" auf sich aufmerksam gemacht hat. Doch jetzt schlägt er eine andere Kerbe ein. Mit HipHop für Kinder lässt er Tierfiguren über Zähneputzen, Schule und Freundschaft rappen.
Der letzte Gast im Bunde ist Podcaster und Buchautor Maximilian Pollux (43). Aufgrund zahlreicher Delikte wurde er verurteilt und saß fast zehn Jahre im Gefängnis. Mittlerweile ist er ab als Anti-Gewalt-Trainer tätig und spricht bei der Präventionsarbeit mit Jugendlichen über Gewalt, Loyalität und die Folgen.
Der "Kölner Treff" startet am Freitagabend (31. Juli) um 22 Uhr im WDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa