29.07.2026 18:17 Volle Dröhnung "Kölner Treff"! Diese sechs Promis sind am Freitagabend in der WDR-Talkshow zu Gast

Nach der Sommerpause kommt der "Kölner Treff" mit voller Dröhnung zurück! Nach einer Sondersendung folgt die erste reguläre Ausgabe nach der Unterbrechung.

Von Florian Fischer

Köln - Nach der Sommerpause kommt der "Kölner Treff" mit voller Dröhnung zurück! Nachdem in der vergangenen Woche eine Sondersendung zum Thema Tierschutz zu sehen war, folgt am Freitagabend (31. Juli) die erste reguläre Ausgabe nach der Unterbrechung.

Das Moderatoren-Duo Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) begrüßt wieder diverse Prominente im "Kölner Treff". © Henning Kaiser/dpa Und wieder begrüßen die beiden Moderatoren Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) diverse Gäste, um ihnen auf den Zahn zu fühlen. Einer der Gäste ist Komiker Thomas Hermanns (63). Er ist der Initiator und Moderator des Quatsch Comedy Clubs, der haufenweise deutschsprachigen Comedians und Kleinkünstlern eine Startrampe geboten hat. Inzwischen glänzt der 63-Jährige aber auch anderweitig. Denn seit Jahrzehnten bringt er Revue- und Musicalstoffe zunächst zu Papier und dann auf die Bühne. TV & Shows Eltern besuchen misshandelten Sohn Ole im Jugendheim: "Es stank nach Urin, sein Zustand war desolat" Ebenfalls zu Gast ist eine Kollegin des Komikers. Die Rede ist von Sandra Sprünken (41), die durch das Impro-Theater bei der Bonner Springmaus, als Comedy-Redakteurin bei 1LIVE, als Moderatorin, sowie als Podcasterin bekannt geworden ist. Vor rund einem Jahr hat sie sich dann vollends ins Rampenlicht gewagt: seitdem tourt sie mit ihrem ersten Solo-Programm "Mutprobe".

"Kölner Treff": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 31. Juli