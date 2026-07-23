WDR-Talkshow beendet Auszeit: Diese Promis sind am Freitagabend im "Kölner Treff"

Köln - Der " Kölner Treff " ist zurück aus der Sommerpause! Am Freitagabend fühlen Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) wieder diversen prominenten Gästen auf den Zahn.

Micky Beisenherz (48) und Susan Link (49) werden auch am 24. Juli wieder gemeinsam den "Kölner Treff" im WDR-Fernsehen moderieren. © WDR/Melanie Grande

Diesmal dreht sich alles um den Tierschutz: Daher wurden nur Persönlichkeiten eingeladen, die sich in irgendeiner Form dem Thema befassen. Laut WDR entstand die neue Ausgabe in enger Kooperation mit dem Erfolgsformat "Tiere suchen ein Zuhause".

Und so darf deren Moderatorin in der jüngsten Talkrunde natürlich nicht fehlen. Simone Sombecki (53) und ihr Mann nehmen bei sich zu Hause Hunde auf, die schwer zu vermitteln sind, weil sie alt sind oder ein Gebrechen haben.

Dazu zählt neben dem blinden Labrador-Mischling Monsieur Jacques auch die aus Spanien gerettete Hündin Mademoiselle Schnucke. Sombecki kümmert sich also nicht nur vor der TV-Kamera mit viel Herz und Leidenschaft um das Tierwohl.

Auch Schauspieler Armin Rohde (71) nahm einst einen Hund aus "Tiere suchen ein Zuhause" bei sich auf. Inzwischen ist Ike verstorben. Doch Rohde engagiert sich weiter. Aktuell hat er eine Fellnase aus der Ukraine, wo auch Tiere unter Russlands Angriffskrieg leiden.

Ellen de Sousa Marques leitet eine Hundeschule in Köln und begleitet als Hundetrainerin zahlreiche Halter bei der Erziehung ihrer Tiere. Marques weiß: Hunde verändern den Alltag und können den Menschen viel über Geduld, Grenzen und Vertrauen beibringen.