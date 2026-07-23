WDR-Talkshow beendet Auszeit: Diese Promis sind am Freitagabend im "Kölner Treff"
Köln - Der "Kölner Treff" ist zurück aus der Sommerpause! Am Freitagabend fühlen Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) wieder diversen prominenten Gästen auf den Zahn.
Diesmal dreht sich alles um den Tierschutz: Daher wurden nur Persönlichkeiten eingeladen, die sich in irgendeiner Form dem Thema befassen. Laut WDR entstand die neue Ausgabe in enger Kooperation mit dem Erfolgsformat "Tiere suchen ein Zuhause".
Und so darf deren Moderatorin in der jüngsten Talkrunde natürlich nicht fehlen. Simone Sombecki (53) und ihr Mann nehmen bei sich zu Hause Hunde auf, die schwer zu vermitteln sind, weil sie alt sind oder ein Gebrechen haben.
Dazu zählt neben dem blinden Labrador-Mischling Monsieur Jacques auch die aus Spanien gerettete Hündin Mademoiselle Schnucke. Sombecki kümmert sich also nicht nur vor der TV-Kamera mit viel Herz und Leidenschaft um das Tierwohl.
Auch Schauspieler Armin Rohde (71) nahm einst einen Hund aus "Tiere suchen ein Zuhause" bei sich auf. Inzwischen ist Ike verstorben. Doch Rohde engagiert sich weiter. Aktuell hat er eine Fellnase aus der Ukraine, wo auch Tiere unter Russlands Angriffskrieg leiden.
Ellen de Sousa Marques leitet eine Hundeschule in Köln und begleitet als Hundetrainerin zahlreiche Halter bei der Erziehung ihrer Tiere. Marques weiß: Hunde verändern den Alltag und können den Menschen viel über Geduld, Grenzen und Vertrauen beibringen.
"Kölner Treff": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 24. Juli
- Schauspielerin Andrea Sawatzki (63), die seit Langem im Tierschutz aktiv ist und bereits mehrfach nach Rumänien reiste, um dort Hunde aus Tierheimen und sogenannten Tötungsstationen zu retten. Ihr Hund Pablo stammt aus einer solchen.
- Influencer Malte Zierden (34), der sich mit seinem Auftritt in den sozialen Medien unter anderem öffentlich für Stadttauben einsetzt und seine Reichweite nutzt, um Projekte rund um den Tierschutz zu unterstützen.
- Sängerin Stefanie Hertel (46), die im Vogtland mit Schafen und Katzen aufwuchs. Auch heute lebt sie ländlich und ist Botschafterin des Deutschen Tierschutzbundes. In dieser Funktion geht sie gegen Missstände bei der Behandlung vor.
- Sonderpädagoge Holger Peters, der mit "Tierzeit Köln" ein Angebot geschaffen hat, bei dem Tiere für die Förderung von emotionalen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten bei Kindern und Erwachsenen eingesetzt werden.
Der "Kölner Treff" startet am Freitagabend (24. Juli) um 22 Uhr im WDR-Fernsehen. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: WDR/Melanie Grande