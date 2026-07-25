Im "Kölner Treff": Armin Rohde bei diesem Thema plötzlich den Tränen nah

Köln - Sonst ist Armin Rohde (71) für seine knallharten TV-Rollen bekannt. Im " Kölner Treff " ist der Schauspieler aber plötzlich den Tränen nah und kämpft mit seinen Emotionen.

Armin Rohde ist bekannt für seine harten Rollen - im "Kölner Treff" hat sich der 71-Jährige aber von seiner verletzlichen Seite gezeigt. © ARD Foto

Auslöser für seine feuchten Augen ist der tierische Hintergrund der Sendung - es geht nämlich unter anderem um seinen Hund Ike, der vor drei Jahren gestorben war.

Gleich zu Beginn erzählt der 71-Jährige, dass er schon während der Sendung "Tiere suchen ein Zuhause" schockverliebt gewesen sei und Ike kurz darauf unbedingt treffen wollte.

"Als ich ihn abgeholt habe, sah der erstmal nicht so niedlich aus wie in der Sendung. Ich gebe zu, dass ich am Anfang etwas eingeschüchtert von ihm war."

Acht Jahre lang waren der TV-Star und sein Vierbeiner ein Herz und eine Seele, haben sämtliche Abenteuer miteinander geteilt.

Der Tod seines Hundes habe ihn schließlich hart getroffen. "Mir war nicht klar, wie weh das tut, wenn man ein Tier verliert und (...) wie sehr das reinknallt", gesteht der Schauspieler mit Tränen in den Augen.