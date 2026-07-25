Im "Kölner Treff": Armin Rohde bei diesem Thema plötzlich den Tränen nah

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Schauspieler Armin Rohde ist im "Kölner Treff" plötzlich extrem emotional geworden. Bei diesem Thema konnte er seine Tränen kaum zurückhalten.

Von Maurice Hossinger

Köln - Sonst ist Armin Rohde (71) für seine knallharten TV-Rollen bekannt. Im "Kölner Treff" ist der Schauspieler aber plötzlich den Tränen nah und kämpft mit seinen Emotionen.

Armin Rohde ist bekannt für seine harten Rollen - im "Kölner Treff" hat sich der 71-Jährige aber von seiner verletzlichen Seite gezeigt.
Armin Rohde ist bekannt für seine harten Rollen - im "Kölner Treff" hat sich der 71-Jährige aber von seiner verletzlichen Seite gezeigt.  © ARD Foto

Auslöser für seine feuchten Augen ist der tierische Hintergrund der Sendung - es geht nämlich unter anderem um seinen Hund Ike, der vor drei Jahren gestorben war.

Gleich zu Beginn erzählt der 71-Jährige, dass er schon während der Sendung "Tiere suchen ein Zuhause" schockverliebt gewesen sei und Ike kurz darauf unbedingt treffen wollte.

"Als ich ihn abgeholt habe, sah der erstmal nicht so niedlich aus wie in der Sendung. Ich gebe zu, dass ich am Anfang etwas eingeschüchtert von ihm war."

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Acht Jahre lang waren der TV-Star und sein Vierbeiner ein Herz und eine Seele, haben sämtliche Abenteuer miteinander geteilt.

Der Tod seines Hundes habe ihn schließlich hart getroffen. "Mir war nicht klar, wie weh das tut, wenn man ein Tier verliert und (...) wie sehr das reinknallt", gesteht der Schauspieler mit Tränen in den Augen.

Armin Rohde sieht Problem beim Menschen, nicht beim Tier

Mittlerweile hat der Schauspieler eine neue Hündin aus der Ukraine an seiner Seite.
Mittlerweile hat der Schauspieler eine neue Hündin aus der Ukraine an seiner Seite.  © ARD Foto

Dabei scheinen die Emotionen - auch drei Jahre nach dem Tod von Ike - ihn derart zu übermannen, dass er sogar von Moderatorin Susan Link (49) getröstet werden muss.

"Wir haben ein paar Wochen zu spät gemerkt, dass er gehen will. Darauf muss man - wenn man sich ein Tier anschafft - vorbereitet sein", offenbart Rohde im weiteren Gesprächsverlauf.

Von umstrittenen Debatten um die Haltung von American Bulldogs in Deutschland will der Tierschützer nichts wissen. "In den USA gelten American Bulldogs als reine Familienhunde, die Babys beschützen und aufpassen, dass die keine Treppe herunterfallen oder auf die Straße laufen."

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Vielmehr sehe er das Problem am "anderen Ende der Leine", stellt er klar. "Das Problem sind immer die Hundehalter. Jemand, der sich nicht klarmacht, was ein Lebewesen mit derart viel Kraft bedeutet, der glaubt, das ist irgendwie ein Spielzeug oder Statussymbol."

Mittlerweile hat Armin Rohde sein tierisches Herz an Hündin Tippsi aus der Ukraine verschenkt.

Der "Kölner Treff" läuft jeden Freitag ab 22 Uhr im WDR. Parallel ist die Sendung auch in der ARD Mediathek abrufbar.

Titelfoto: ARD Foto

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