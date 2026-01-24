"Könnte zur Straftäterin werden": Tierheimleiterin außer sich vor Wut

Bützow/Malchow- Das Tierheim in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) platzt aus allen Nähten. Um den Katzen eine warme und trockene Unterkunft zu bieten, bittet Leiterin Margret Kuhlmann die "Harten Hunde" um Hilfe. Dabei gibt es einen Haken: Ihr Einsatz wird nicht nur im Tierheim selbst gebraucht, sondern auch im Gefängnis!

Wenn es um den Schutz von Tieren geht, sind die "Harten Hunde" sofort am Start. © RTL / DOCMA TV

Egal ob beschlagnahmt, ausgesetzt oder aus schlimmen Verhältnissen gerettet - das Tierheim Malchow öffnet jeder hilfsbedürftigen Fellnase die Pforten. Doch irgendwann ist ein Punkt erreicht, an dem die Mitarbeiter an ihre Grenzen kommen und die Kapazitäten vollends ausgeschöpft sind.

Dass immer mehr Tiere abgegeben werden, bringt Leiterin Margret Kuhlmann aus der Fassung. "Ich möchte nicht denjenigen vor mir haben, der das Tier gequält hat. Weil ich glaube, ich könnte zur Straftäterin werden. Diese Wut hat man in sich", so die Tierschützerin in der VOX-Sendung "Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein".

Apropos Straftäter: Da es im Gebiet der JVA Bützow immer mehr streunende Katzen gibt, hat das Tierheim ein besonderes Projekt ins Leben gerufen.

Gemeinsam mit den inhaftierten Frauen und Männern werden die Vierbeiner eingefangen und aufgepäppelt. Um dies noch effektiver zu gestalten, braucht es auf dem Grundstück ein Katzenhaus.