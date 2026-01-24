"Könnte zur Straftäterin werden": Tierheimleiterin außer sich vor Wut
Bützow/Malchow- Das Tierheim in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) platzt aus allen Nähten. Um den Katzen eine warme und trockene Unterkunft zu bieten, bittet Leiterin Margret Kuhlmann die "Harten Hunde" um Hilfe. Dabei gibt es einen Haken: Ihr Einsatz wird nicht nur im Tierheim selbst gebraucht, sondern auch im Gefängnis!
Egal ob beschlagnahmt, ausgesetzt oder aus schlimmen Verhältnissen gerettet - das Tierheim Malchow öffnet jeder hilfsbedürftigen Fellnase die Pforten. Doch irgendwann ist ein Punkt erreicht, an dem die Mitarbeiter an ihre Grenzen kommen und die Kapazitäten vollends ausgeschöpft sind.
Dass immer mehr Tiere abgegeben werden, bringt Leiterin Margret Kuhlmann aus der Fassung. "Ich möchte nicht denjenigen vor mir haben, der das Tier gequält hat. Weil ich glaube, ich könnte zur Straftäterin werden. Diese Wut hat man in sich", so die Tierschützerin in der VOX-Sendung "Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein".
Apropos Straftäter: Da es im Gebiet der JVA Bützow immer mehr streunende Katzen gibt, hat das Tierheim ein besonderes Projekt ins Leben gerufen.
Gemeinsam mit den inhaftierten Frauen und Männern werden die Vierbeiner eingefangen und aufgepäppelt. Um dies noch effektiver zu gestalten, braucht es auf dem Grundstück ein Katzenhaus.
Tierheim Malchow auf Instagram
Arbeit im Knast ist krasse Herausforderung für die "Harten Hunde"
Und wer wäre für diese Aufgabe nicht besser geeignet, als Ralf Seeger (63) und sein Team. Während des Aufbaus beschleicht die Helfer immer wieder ein mulmiges Gefühl.
"Da hat man direkt ein schlechtes Gewissen, obwohl man nichts gemacht hat", erzählt Felix, der sich zum ersten Mal in einem Gefängnis befindet.
Mitglied Steve dagegen hat bereits Knast-Erfahrung: "Ich habe auch viele Freunde, die teilweise nicht mehr rauskommen, immer noch lange inhaftiert sind. Es ist schon bedrückend hier zu arbeiten."
Nach getaner Arbeit bleibt nicht viel Zeit zum Ausruhen. Im Tierheim Malchow warten noch mehr Samtpfoten auf Hilfe und die Errichtung eines zweiten Katzenhauses. Kuscheln inklusive ...
Eine neue Folge "Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein" seht Ihr am Samstagabend, um 19.10 Uhr, bei VOX oder auf Abruf bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL / Docma TV, Screenshot/Instagram/Tierheim Malchow