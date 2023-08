Wochenlange Spurensuche nach Leipziger Hafen-Tötung: "Hat hohen Aufwand verursacht"

Leipzig - Die Tötung eines vor zweieinhalb Wochen gefesselt in einem alten Hafenspeicher in Leipzig aufgefunden Mannes (†25) ist noch immer ein Rätsel. Viele Tage der Spurensicherung in Gebäuden, einer Kleingartenanlage und im Wasser sind vorüber. Der eine heiße Hinweis fehlt offenbar noch immer.

In einem verlassenen Speichergebäude am Lindenauer Hafen wurde am 27. Juli eine Männerleiche gefunden. © Silvio Bürger

4.40 Uhr am Morgen des 27. Juli ging bei der Polizei der Hinweis zweier "Lost Places"-Fotografen ein, die in einem alten Speicher am Lindenauer Hafen eine grausame Entdeckung gemacht haben: Die Hobby-Knipser fanden eine Leiche.

Tagelang akribische Arbeit, unter anderem mithilfe des Technischen Hilfswerks (THW) oder Mantrailer-Hunden auf dem Gelände am nördlichen Rand des Hafenbeckens folgten.

"Das hat wirklich einen hohen Aufwand verursacht", sagt Polizeisprecher Olaf Hoppe bei "Kripo live". "Hintergrund ist, je weniger Informationen wir am Anfang haben, umso breiter müssen wir uns aufstellen. Es ist eine alte Regel, dass wir am Anfang alles versuchen müssen, um jedes Puzzle zu finden - auch wenn wir noch nicht wissen, dass es ein Puzzleteil ist."

Dass der mit den Händen auf dem Rücken gefesselte gebürtige Erzgebirgler, der längere Zeit in Leipzig lebte und durch kleinere Betrugs- und Drogendelikte polizeilich in Erscheinung trat, teilweise in einem Wasserschacht lag, erschwerte die Spurensicherung. Am vergangenen Freitag konnte er - auch aufgrund seiner markanten Tätowierungen - endlich identifiziert werden, was neue Ermittlungsansätze ergab.