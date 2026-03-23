"Das ist nicht nur ärgerlich, das ist schäbig": 83-Jährige nach Unfall schwer verletzt, Fahrer flüchtet

Hoyerswerda - Die 83-jährige Erika H. war am 3. März in Hoyerswerda mit ihrem Fahrrad unterwegs, als sie an einer Kreuzung von einem Auto angefahren wurde. Man ließ sie schwer verletzt zurück. Bei " Kripo live " startete die Polizei nun einen Zeugenaufruf , um den flüchtigen Unfallfahrer zu fassen.

Erika H. (83) wurde auf ihrem Fahrrad von einem Auto erfasst, der Fahrer flüchtete vom Unfallort. (Symbolfoto) © 123RF/mikkiorso

Die ältere Dame fuhr am besagten Dienstag gegen 14.24 Uhr mit ihrem Rad die Maria-Grollmuß-Straße entlang, als sie aus dem Augenwinkel erkannte, dass ein Auto von rechts aus der Ratzener Straße kam.

Erika H. war auf der Hauptstraße unterwegs, der Autofahrer musste ihr also Vorfahrt gewähren, doch statt anzuhalten, drückte er aufs Gas. Die 83-Jährige versuchte noch auszuweichen, doch ein Zusammenstoß war nicht mehr zu verhindern.

Die Frau wurde von ihrem Fahrrad geschleudert, flog gegen den Wagen und blieb schließlich auf der Straße direkt vor dem Albert-Schweitzer-Haus liegen. Statt Erika H. zu Hilfe zu eilen, flüchtete der Unfallverursacher.

"Er muss doch mitgekriegt haben, dass was gegen sein Auto geflogen ist", erzählt die Geschädigte in der Fahndungssendung. Auch gut drei Wochen nach dem Unfall könne sie noch immer nicht glauben, dass der Fahrer den Aufprall nicht gehört haben will. "Das ist nicht nur ärgerlich, das ist schäbig."