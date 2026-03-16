Wer ist der Feuerteufel von Magdeburg? Polizei startet TV-Fahndung nach Kellerbrand
Magdeburg - Am 19. Oktober musste die Feuerwehr Magdeburg in die Mechthildstraße 51 ausrücken. Eine bisher unbekannte Person legte dort in einem Keller ein Feuer und richtete großen Schaden an. Jetzt wurde die Fahndung ausgeweitet.
Mit diesem Fall haben sich die Ermittler der Polizeiinspektion Magdeburg jetzt an das Fernsehen gewandt. Durch die MDR-Sendung "Kripo live" erhoffen sie sich weitere Zeugenhinweise.
Der Feuerteufel soll dabei über einen Hintereingang in das Mehrfamilienhaus in der Mechthildstraße gelangt sein. Dort habe er in einem Keller vier herumliegende Autoreifen angezündet, wird in dem TV-Beitrag berichtet.
Schnell breitete sich der Qualm über die durch den Keller verbundenen Gebäudeteile aus. Eine Anwohnerin habe den schwarzen Rauch durch einen Türspalt in ihre Wohnung ziehen sehen.
Sie musste durch die Feuerwehr evakuiert werden und erlebte anschließend die schlimmsten Wochen ihres Lebens.
Gleich sechsmal musste die gehbehinderte Rentnerin eine neue Unterkunft suchen, ehe sie wieder zurück in ihre Wohnung konnte. In dieser Zeit starb auch ihr schwer kranker Mann im Krankenhaus.
Kellerbrand in Magdeburg: Hoher Schaden, zwei verletzte Personen
Der entstandene Schaden wird auf etwa 300.000 Euro beziffert. Obwohl der Vorfall schon einige Monate her ist, werden noch immer in dem Gebäude Renovierungsarbeiten durchgeführt.
Laut Polizeisprecherin Tracy Hering wurden bei dem Feuer zwei Personen verletzt, darunter ein Feuerwehrmann. Beide sind inzwischen wieder genesen.
Die Polizei fragt: "Wer hat am 19. Oktober eine Person beobachtet, die am 19. Oktober 2025 über den Hintereingang in das Haus der Mechthildstraße 51 gelangt ist?"
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Magdeburg unter Tel. 0391/5463295 entgegen.
Der Fernsehbeitrag steht auch in der ARD-Mediathek zur Verfügung.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/feuerwehr_magdeburg_olvenstedt