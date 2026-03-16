Wer ist der Feuerteufel von Magdeburg? Polizei startet TV-Fahndung nach Kellerbrand

Magdeburg - Am 19. Oktober musste die Feuerwehr Magdeburg in die Mechthildstraße 51 ausrücken. Eine bisher unbekannte Person legte dort in einem Keller ein Feuer und richtete großen Schaden an. Jetzt wurde die Fahndung ausgeweitet.

Mehrere Anwohner mussten aus ihren Wohnungen evakuiert werden. © Screenshot/Instagram/feuerwehr_magdeburg_olvenstedt

Mit diesem Fall haben sich die Ermittler der Polizeiinspektion Magdeburg jetzt an das Fernsehen gewandt. Durch die MDR-Sendung "Kripo live" erhoffen sie sich weitere Zeugenhinweise.

Der Feuerteufel soll dabei über einen Hintereingang in das Mehrfamilienhaus in der Mechthildstraße gelangt sein. Dort habe er in einem Keller vier herumliegende Autoreifen angezündet, wird in dem TV-Beitrag berichtet.

Schnell breitete sich der Qualm über die durch den Keller verbundenen Gebäudeteile aus. Eine Anwohnerin habe den schwarzen Rauch durch einen Türspalt in ihre Wohnung ziehen sehen.

Sie musste durch die Feuerwehr evakuiert werden und erlebte anschließend die schlimmsten Wochen ihres Lebens.

Gleich sechsmal musste die gehbehinderte Rentnerin eine neue Unterkunft suchen, ehe sie wieder zurück in ihre Wohnung konnte. In dieser Zeit starb auch ihr schwer kranker Mann im Krankenhaus.