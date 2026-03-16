Während Massen-Gentest: Neue Details und Fragen zum Mord an Marlis S. (†61) in Tangermünde

Tangermünde - Während die Polizei im Landkreis Stendal einen Massen-Gentest vorbereitet, wenden sich die Ermittler mit neuen Fragen im Fall um die getötete Marlis Sappelt (61) an mögliche Zeugen . Zudem veröffentlichen sie weitere Details aus den letzten Minuten ihres Lebens.

Das Haus von Marlis Sappelt (61) ist seit ihrem Tod von der Polizei versiegelt. © Polizeiinspektion Stendal

Am 9. Juni 2024 wurde die damals 61-jährige Marlis Sappelt in ihrem Wohnhaus tot aufgefunden. Seitdem ist das Haus in der Hünerdorfer Straße in Tangermünde (Landkreis Stendal) polizeilich versiegelt.

Noch zwei Tage zuvor war sie pflichtbewusst ihrer Arbeit als Reinigungskraft im "DE-VAU-GE Gesundkostwerk" im Norden der Elbestadt nachgekommen, heißt es in der aktuellen Folge der MDR-Sendung "Kripo Live". Als sie das Werk nach Feierabend verlassen hatte, soll sie mit ihrem Fahrrad nach Hause gefahren sein.

Der Weg dorthin beträgt laut den Ermittlern nur zehn Minuten. Dies könnten die letzten ihres Lebens gewesen sein, vermuten sie.

Fest steht bisher, dass ein unbekannter Mann in ihrem Haus war und sie getötet haben muss.

"Der Tatort wurde kriminaltechnisch untersucht. Es wurden diverse Spuren und Beweismittel sichergestellt. Unter anderem wurde eine männliche DNA-Spur gesichert, bei der es sich laut den Ermittlern um die Spur des Täters handelt", sagte Polizeisprecherin Juliane Jokmin.