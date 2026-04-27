Einbrecher legen Feuer in Leipziger Bäckerei: "Dass niemand verletzt wird, grenzt an ein Wunder"

Leipzig - Ende März dringen Einbrecher in eine Filiale von "Der Bäcker Lampe" an der Lindenthaler Hauptstraße im Leipziger Nordwesten ein, doch mit Diebstahl ist es diesmal nicht genug. Vermutlich um Spuren zu verwischen, legen der oder die Täter auch noch Feuer in der Bäckerei. Nun ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung, denn das Geschäft befindet sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Ende März an der Filiale. Einbrecher waren zuvor in die Bäckerei eingedrungen. Vermutlich um ihre Spuren zu verwischen, legten sie auf der Flucht auch noch Feuer in dem Geschäft. © LeipzigFireFighter

"Dass niemand verletzt wird, grenzt an ein Wunder", bemerkte dabei auch "Kripo live"-Moderatorin Susann Reichenbach (48), als der Fall in der Sendung am Sonntagabend aufgegriffen wird.

Indem sie ein Fenster aufhebelten, hatten sich der oder die Täter in der Nacht des 26. März, gegen 22 Uhr, Zutritt zu der Filiale verschafft. Die Polizei vermutet, dass sie die Tageseinnahmen als Ziel hatten. Was die Täter offenbar nicht wussten: Diese verbleiben gar nicht in der Filiale. Lediglich das Wechselgeld in Höhe eines dreistelligen Betrages können sie erbeuten.

Damit jedoch nicht genug, denn statt einfach die Flucht anzutreten, legen sie auch noch Feuer in dem Geschäft.

Um 22.26 Uhr geht schließlich ein Anruf bei der Notrufzentrale ein. Jugendliche, die an der Bäckerei vorbeigingen, hatten das Feuer darin bemerkt und umgehend reagiert. Sofort eilen Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu dem Brandort an der Lindenthaler Hauptstraße.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte glücklicherweise Schlimmeres verhindert werden. Dennoch mussten Hausbewohner zunächst in Sicherheit gebracht werden.