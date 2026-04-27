Einbrecher legen Feuer in Leipziger Bäckerei: "Dass niemand verletzt wird, grenzt an ein Wunder"
Leipzig - Ende März dringen Einbrecher in eine Filiale von "Der Bäcker Lampe" an der Lindenthaler Hauptstraße im Leipziger Nordwesten ein, doch mit Diebstahl ist es diesmal nicht genug. Vermutlich um Spuren zu verwischen, legen der oder die Täter auch noch Feuer in der Bäckerei. Nun ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung, denn das Geschäft befindet sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses.
"Dass niemand verletzt wird, grenzt an ein Wunder", bemerkte dabei auch "Kripo live"-Moderatorin Susann Reichenbach (48), als der Fall in der Sendung am Sonntagabend aufgegriffen wird.
Indem sie ein Fenster aufhebelten, hatten sich der oder die Täter in der Nacht des 26. März, gegen 22 Uhr, Zutritt zu der Filiale verschafft. Die Polizei vermutet, dass sie die Tageseinnahmen als Ziel hatten. Was die Täter offenbar nicht wussten: Diese verbleiben gar nicht in der Filiale. Lediglich das Wechselgeld in Höhe eines dreistelligen Betrages können sie erbeuten.
Damit jedoch nicht genug, denn statt einfach die Flucht anzutreten, legen sie auch noch Feuer in dem Geschäft.
Um 22.26 Uhr geht schließlich ein Anruf bei der Notrufzentrale ein. Jugendliche, die an der Bäckerei vorbeigingen, hatten das Feuer darin bemerkt und umgehend reagiert. Sofort eilen Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu dem Brandort an der Lindenthaler Hauptstraße.
Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte glücklicherweise Schlimmeres verhindert werden. Dennoch mussten Hausbewohner zunächst in Sicherheit gebracht werden.
Menschen schliefen zum Zeitpunkt des Brandes in dem Haus
Verletzt wird glücklicherweise niemand. Der Schaden ist jedoch enorm. "Man merkt erst, wenn man das sieht, was alles kaputt ist", bemerkt André Lampe, einer der Geschäftsführer und Eigentümer des Bäckers in der Sendung. "Und was ich total schlimm finde: Dass ja das ganze Haus fast gebrannt hätte und dass da ja auch Menschen geschlafen haben in der Zeit."
Einrichtungsgegenstände seien den Flammen zu Opfer gefallen, technische Geräte durch Hitze und Rauch unbrauchbar. "Allein die Einrichtung wird uns locker um die 30 bis 40 Tausend Euro kosten. Plus Technik sind das nochmal 25 bis 30 Tausend Euro. Dann die Sanierung", zählt der Geschäftsführer die Schäden auf.
Für das Unternehmen kommen zudem Einnahmeeinbußen durch den Wegfall der Filiale hinzu. Das Personal werde vorerst in anderen Bäckereien beschäftigt.
Dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde, konnte inzwischen nachgewiesen werden. Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter in "Kripo live" erklärt, konnte ein Brandexperte dies dadurch feststellen, "dass dieses an mehreren Stellen innerhalb der Bäckerei ausgebrochen ist, was einen technischen Defekt im Prinzip ausschließt."
Weil das Feuer in einem Wohnhaus gelegt wurde und auch Menschen hätten zu Schaden kommen können, ermittelt die Polizei inzwischen wegen schwerer Brandstiftung. Dabei bitten die Ermittler um Hilfe: Hinweise in dem Fall nimmt die Leipziger Kriminalpolizei unter Tel. 0341/96646666 entgegen.
Titelfoto: LeipzigFireFighter