26.05.2025 14:47 2.316 Diebe zünden Fluchtfahrzeug an sächsischer Kiesgrube an

In Eilenburg-Ost wurde in eine Malerfirma eingebrochen und Spezialwerkzeuge entwendet. Danach klauten die Diebe einen Transporter und zündeten ihn an.

Von Tamina Porada

Eilenburg - Sie gehen routiniert vor, arbeiten ordentlich und hinterlassen kaum Spuren. Danach stehlen sie einen Transporter und zünden ihn an. Wer steckt hinter dem Diebstahl aus einer Malerfirma? Alles in Kürze Einbruch in Malerfirma in Eilenburg-Ost

Täter stehlen Geräte und Werkzeuge im Wert von 5000 Euro

Transporter mit GPS gestohlen und später angezündet

Schaden von insgesamt 30.000 Euro entstanden

Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (0341) 9664 6666 Mehr anzeigen Den Transporter benutzen die Täter wohl, um die erbeuteten Werkzeuge wegzuschaffen. © Polizei Leipzig In der Nacht auf den 6. April 2025 wurde beim Malerbetrieb Gawlick e.K. in Eilenburg-Ost eingebrochen. Die Täter stehlen Geräte und Spezialwerkzeuge im Wert von 5000 Euro. Besonders überraschend ist, wie bedacht die zwei maskierten Täter vorgehen. Der Inhaber des Malerbetriebes hat den Einbruch am Anfang gar nicht bemerkt. Erst auf den Überwachungskameras erkennt er dann, was eigentlich alles entwendet wurde. "Sehr routiniertes Vorgehen, so, wie die sich bewegen, ganz entspannt. Das Tor hinten kriegst du nicht auf, wenn du nicht weißt wie", erklärt Steffen Gawlick gegenüber der MDR-Sendung "Kripo live". Elefant, Tiger & Co. Zoo Leipzig startet eine neue Ära: Ein unbekanntes Rotes Panda-Weibchen zieht ein Danach stehlen die Täter mehrere Autoschlüssel und versuchen, die Transporter der Firma zu öffnen. Allerdings scheitern sie an der Verriegelung und kriegen die Fahrzeuge zuerst nicht auf. "Es ist davon auszugehen, dass die Täter sich in der Firma auskannten" Den Brand legten die Täter wohl bewusst an einem abgelegenen Ort, wo niemand sie bemerken würde. © Polizei Leipzig Für Steffen Gawlick ist ihr Scheitern Glück im Unglück: "Die wertvollsten Werkzeuge lagen in dem Auto. Das wurde für Montag schon gepackt." Vor dem Gebäude haben die Täter dann Erfolg und öffnen einen dort geparkten Transporter. Damit schaffen sie die Werkzeuge weg. Die Fahrzeuge sind aber mit GPS ausgestattet. Das zeigt an, dass die Täter circa 20 Minuten in der Florian-Geyer-Straße parkten, bevor sie über die Dörfer Paschwitz und Sprotta zur Kiesgrube Mörtitz fuhren. Dort zündeten sie den Transporter an, vermutlich um ihre Spuren zu verwischen. Goodbye Deutschland! Die Auswanderer Lena blickt auf Auswanderung zurück: "Habe nicht die schlauesten Entscheidungen getroffen" "Wir haben Spuren gesichert", sagt Polizeisprecherin Sandra Freitag. "Diese werden aber noch ausgewertet." Insgesamt entstand ein Schaden von 30.000 Euro. Wer hat den Transporter an einem der genannten Orte gesehen oder kann Hinweise zur Tat geben? Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Informationen unter Tel. (0341) 9664 6666 entgegen. Die gesamte "Kripo live"-Folge mit weiteren Fällen aus Mitteldeutschland findet Ihr in der ARD-Mediathek.

Titelfoto: Polizei Leipzig