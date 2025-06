Schafe in Sachsen malträtiert! Verstörende Details kommen ans Licht

Kirchberg - Wie abgebrüht und herzlos! In Kirchberg (Landkreis Zwickau ) wurden vor etwa einem Monat mehrere Schafe brutal attackiert . In der Fernsehsendung " Kripo live " kommen verstörende Details ans Licht.

Die Tier-Hasser gingen dabei äußerst brutal vor: Sie verletzten zwei Schafe schwer, ein frisch geborenes Lamm wurde so heftig in den Bauch gestochen, dass es verstarb. Ein weiteres Lamm ließen die Täter mitgehen.

Was für eine schreckliche Tat im idyllischen Ortsteil Leutersbach: Am 16. Mai geriet eine Schafherde in den Fokus von Tierquälern. Die Weidegänger befanden sich auf einem Hof, als die Täter zwischen 9.15 Uhr und 16.30 Uhr zuschlugen.

Laut Polizeisprecherin Karolin Hemp wurden Fußspuren gesichert. © Uwe Meinhold

Umgehend nahm die Polizei die Ermittlungen auf. "Die Kollegen haben vor Ort Spuren sichern können. Es handelte sich dabei um Fußspuren, die durch eine Wiese führten", erklärt Hemp.

Diese führten vom oberen Teil des Hofes zum Grundstück. Ob sie den Tier-Hassern gehören, ist derzeit noch unklar. Zudem wurden zahlreiche Anwohner durch die Polizei befragt - bisher leider ohne Ergebnis.

Daher sucht die Polizei dringend Zeugen. Wer hat am 16. Mai in den Vormittags- und Nachmittagsstunden am Hof in der Hauptstraße verdächtige Personen beobachtet? Wer weiß, wo sich das gestohlene Lamm befindet?

Hinweise nimmt das Polizeirevier in Werdau unter der Telefonnummer 03761/7020 entgegen. Unterdessen rätseln die Beamten weiterhin über das Motiv der Täter.

Den Fernsehbeitrag zum brutalen Schaf-Angriff könnt Ihr Euch in der ARD-Mediathek anschauen.