Leipziger Rosental-Vergewaltiger: Warum die Polizei lange Zeit den Falschen jagte

Leipzig - Durchbruch in einem der schlimmsten Sexualdelikte der Nachwendezeit: Acht Jahre nach der brutalen Vergewaltigung im Leipziger Rosental nahm die Polizei am Donnerstag den 33-jährigen Deutschen Marcus L. fest, nachdem seine DNA-Spur zufällig in einem anderen Fall festgestellt wurde. "Kripo live" erklärte nun, warum die Polizei lange Zeit dem falschen Phantom nachjagte.