02.12.2024 08:14 Einbruch in Edeka-Markt: Täter verursachen 200.000 Euro Schaden

Am 2. November brachen Unbekannte in einen Edeka-Supermarkt in Greußen ein. Mithilfe von "Kripo Live" wird nach den Dieben gefahndet.

Von Christian Rüdiger

Greußen - Am 2. November brachen Unbekannte in einen Edeka-Supermarkt in Greußen (Kyffhäuserkreis) ein. Mithilfe von "Kripo Live" wird nach den Dieben gefahndet. Nach einem Einbruch in einen Edeka-Supermarkt in Greußen läuft die Fahndung nach den Tätern. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Wie aus dem Bericht hervorgeht, war der Supermarkt wie immer samstags 20 Uhr geschlossen worden. Rund 2,5 Stunden später schlugen die Täter dann zu. Sie entfernten mehrere Ziegel vom Dach des Einkaufsmarktes und verschafften sich so Zutritt zu einem Büro. Die scharf geschaltete Alarmanlage war von den Tätern beim Eindringen in den Edeka zielgerichtet außer Gefecht gesetzt worden. "Die Begehungsweise der Täter lässt darauf schließen, dass die hier sehr professionell agiert haben und dass es sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch um überörtlich agierende Täter handelt, die derartige Straftaten bereits mehrfach begangen haben oder vielleicht auch in Zukunft noch begehen werden", sagt Vanessa Lundershausen von der Polizei Nordhausen. Im Supermarkt brachen die Diebe innerhalb kürzester Zeit einen Wandtresor auf und erbeuteten niedrige fünfstellige Summe Bargeld. Aus dem Verkaufsraum klauten sie außerdem Zigaretten im Wert von rund 7000 Euro. Diese wurden in Müllsäcken durch die Hintertür hinausgetragen, die dafür aufgebrochen wurde. Täter versuchten Spuren zu vernichten Laut Polizei gingen die Diebe bei ihrem Einbruch sehr gezielt und bewusst vor. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa Das Diebesgut soll anschließend mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein, vermuteten die Ermittler. Nach ihrem Raubzug entleerten die Kriminellen im Büro und im Kassenbereich einen Pulverfeuerlöscher. Durch den Feinstaub wurde die Technik im Supermarkt zerstört. "Wir gehen davon aus, dass sie das gezielt gemacht haben, um ihre Spuren zu vernichten", erklärt Lundershausen. Komplett erfolgreich waren die Täter allerdings nicht, denn die Ermittler konnten vor Spuren sichern. Der Schaden durch Diebstahl und Zerstörung wird von der Polizei auf 200.000 Euro beziffert.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa