Ermittler über kaltblütigen Frauenmörder: "So freundlich, der kann es nicht gewesen sein"

Der Besitzer mehrere Lokale in der Frankfurter Freßgasse hatte Schulden in Höhe von 200.000 Euro bei seiner Geschäftspartnerin - die er mit ihrem Tod aus dem Weg geräumt hatte. Um sich vor seiner Haftstrafe zu schützen, wartete der heute 55-Jährige mit einigen offensichtlichen Lügen-Geschichten und Alibis auf.

In der letzten Folge von "Kripo Live - Den Tätern auf der Spur" rollten die Ermittler der Frankfurter Kriminalpolizei den Fall noch einmal auf. Nach dem Fund einer von 21 Messerstichen übersäten Frauenleiche im Frankfurter Niddapark im Mai 2018 hatte man schnell den Kult-Gastronomen Jan M. in den engeren Kreis der Tatverdächtigen gebracht.

"Den ersten Aussagen der Polizei von vor Ort nach war das Blut des Täters kurz nach dem Leichenfund noch flüssig. Das widerspricht der Annahme, das Blut sei bereits am Tag zuvor durch den Unfall in den Niddapark gekommen", berichtete das Ermittler-Team gegenüber "Kripo Live".

Eine weitere Variante ersponn sich der Gastronom nach Auftakt des Prozesses wenige Monate nach der Tat: Demnach war er bereits einige Tage vor der Tat mit dem Fahrrad im Niddapark unterwegs gewesen und sei bei einem Unfall gestürzt. So sei es zu den Blutspuren gekommen, die die Ermittler am Tatort gefunden hatten.

Irina A. starb nach 21 Messerstichen in Oberkörper, Kopf und Arme. (Archiv) © Boris Roessler/dpa

Auch wenn Jan M. sich mit seinen ständig wechselnden Lügengeschichten immer weiter in Unwahrheiten verstrickte, konnte selbst die Justiz nicht so ganz glauben, dass der stets gut gekleidete und höfliche Herr etwas mit einer so grausamen Tat zu tun haben könnte.

"Er war nicht nur bei der Haftvorführung mir gegenüber so freundlich, so jovial - ich konnte schon verstehen, dass er so einen großen Freundeskreis hat. Er hatte so eine einnehmende Art, das man sich dachte: 'Der ist so freundlich, der kann es nicht gewesen sein'", erinnerte sich die damals tätige Staatsanwältin.

Trotzdem wurde Jan M. im Mai 2020 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Welche Indizien dem Lügner endgültig das Handwerk legten, seht Ihr im gesamten Beitrag von "Kripo Live - Den Tätern auf der Spur" in der MDR-Mediathek.