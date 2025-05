Frau aus Mitteldeutschland schildert häusliche Gewalt: "Ich bringe dich um"

Bei "Kripo Live" berichtete eine junge Frau von einer Beziehung mit einem gewalttätigen Mann. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

"Wir haben uns gut verstanden, wir haben viel miteinander gelacht, er hat mir ein Gefühl von Sicherheit gegeben", beschreibt die junge Frau in der MDR-Sendung die Anfänge der jahrelangen Partnerschaft - bis der Mann an ihrer Seite plötzlich ein ganz anderes Bild von sich gezeigt habe: "Dann fing es an, dass er launisch wurde, rumgeschrien hat, irgendwelche Möbel und Gegenstände bei mir und der Wohnung kaputt gehauen hat."

Schließlich erzählt die junge Frau von der Reaktion ihres Freundes, als sie ein Kind von ihm erwartet habe: "Ich bin schwanger geworden und er hat mich angeschrien und gesagt, wir gehen jetzt ins Krankenhaus, du lässt jetzt das Kind wegmachen, ansonsten latsche ich es dir aus dem Bauch oder ich schlage es dir aus dem Bauch - da hatte man natürlich Angst."

Als sie die Beziehung beenden wollte, habe der Mann begonnen sie und ihre Kinder zu stalken - und mit ständigem Klingeln an der Tür und Anrufen zu terrorisieren. Dabei habe er auch Botschaften hinterlassen: "Mailboxnachrichten waren, ich liebe dich und es tut mir alles so leid und in der nächsten Mailboxnachricht fünf Minuten später ging es dann, ich bringe dich um, wenn ich dich erwische, schlage ich dich oder ich fackele deine Bude an."

Eine beängstigende und beeinträchtigende Lage: "Ich konnte nicht mal mehr einkaufen gehen, ich konnte nicht mehr schlafen ich hatte Albträume, dass er mich umbringt."