Haben sie die Kirche vorher ausgekundschaftet? Diebe stehlen versteckte Silber-Schätze

Leipzig - Bereits im Mai hatte die Leipziger Polizei über Einbrüche in Kirchengemeinden berichtet. In der neuesten " Kripo live "-Sendung am Sonntagabend kam nun ein weiterer Fall dazu.

In das Gemeindehaus der Gustav-Adolf-Kirche wurde im September eingebrochen. © Evangelisch-lutherischer Kirchenbezirk Leipzig

Die Einbrecher hatten es diesmal auf die Gustav-Adolf-Kirche in der Lindenthaler Hauptstraße in Leipzig-Probstheida abgesehen. Wann genau die Täter zuschlugen, ist unklar. Es wird aber von einem Zeitpunkt zwischen dem 10. und 14. September ausgegangen.

Der Einbruch flog erst auf, als Küster Manfred Keil die liturgischen Geräte für das anstehende Abendmahl vorbereiten wollte. Im Gemeindehaus dann der Schock: "Ich mache den Schrank auf und stelle fest: Es ist nichts da!", berichtet er bei "Kripo live". Mehrere Abendmahl-Kelche fehlten.

Wie sich herausstellte, waren die Täter durch ein zerschlagenes Fenster in das Haus eingestiegen und hatten sich durch einen ungenutzten Seitentrakt auf den Weg in die Gemeindeküche gemacht. Um dorthin zu gelangen, hatten sie sogar eine verriegelte Tür aufgehebelt.

Normalerweise werden die liturgischen Geräte der Kirche in der Sakristei aufbewahrt - da diese aber momentan renoviert wird, wurden die Stücke in der Küche unter der Spüle versteckt. Die Täter müssen das gewusst haben, denn die restlichen Räumlichkeiten waren nicht durchsucht worden.