Sächsische Kirche zweimal von Dieben geplündert: "Es tut weh!"

Leipzig - In diesem Jahr wurden schon mehrfach Leipziger Kirchen von Dieben heimgesucht. Zweimal schlugen die Täter in einem Gotteshaus im Südosten der Messestadt zu - und machten fette Beute.

Die Immanuelkirche in Leipzig-Probstheida wurde im April zweimal Ziel von Dieben. © Anke Brod

Erstmals drangen die Unbekannten im Zeitraum zwischen dem 3. April, 14.30 Uhr und 4. April, 9.15 Uhr, also von Donnerstag auf Freitag, in die Immanuelkirche an der Russenstraße ein. Bei diesem ersten Mal zogen sie hierfür das Türschloss am Hintereingang heraus, verschafften sich so Zutritt.

Es wurden liturgische Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet, darunter Abendmahlkelche, Hostiendosen, Teller und eine Taufkanne.

"Das sind Gegenstände aus den 50er-Jahren", trauert Matthias Weber in der MDR-Sendung "Kripo live".

Der Pfarrer ist besonders erschüttert über den Diebstahl einer Taufschale aus Zinn aus dem Jahr 1818, die einen Wert von 2000 Euro hat. "Das ist die Zeit, in der die Kirche hier in Probstheida wieder geweiht wurde, nachdem sie in der Völkerschlacht völlig niedergebrannt war."