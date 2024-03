Einbrüche in Leipziger Feuerwachen: "Nimmt Möglichkeit, Menschenleben zu retten"

Selbst vor Einbrüchen in Feuerwehrwachen machen Diebe nicht halt. In Leipzig sind seit Ende Januar bereits zwei Wehren Opfer von unbekannten Tätern geworden. © Anke Brod

Der erste Einbruch ereignete sich am Morgen des 29. Januars. Zwischen 4 und 4.50 Uhr schlagen Unbekannte eine Scheibe am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Engelsdorf ein und verschaffen sich so Zugang zur Fahrzeughalle. Um an ihre Beute zu gelangen, hebeln die Täter an einem der Fahrzeuge das Seitenrollo auf.

Dort werden sie fündig: Sie stehlen einen per Akku betriebenen hydraulischen Spreizer und eine hydraulische Schere der Firma Weber Rescue Systems.

Die Werkzeuge sind für viele Einsätze der Feuerwehr unverzichtbar, werden immer wieder genutzt, wenn verunfallte Personen aus Autos befreit werden müssen.

"Einsatzwerkzeug von Feuerwehrfahrzeugen zu stehlen, ist ehrlich gesagt schon ziemlich schäbig", erklärt Torsten Kolbe, Sprecher der Leipziger Branddirektion. "Man nimmt der Feuerwehr damit die Möglichkeit Menschenleben zu retten oder Eigentum zu schützen. Das ist wirklich unterstes Niveau."

Besagte Feuerwehr befand sich gerade im Einsatz, als die Täter zuschlugen. Als die Kameraden gegen 6 Uhr in ihre Wache zurückkehren, bemerken sie den Einbruch.

Die Unbekannten waren zu diesem Zeitpunkt bereits verschwunden, hatten ihre Beute, von der jedes Gerät circa 20 Kilo wiegt, vermutlich mit einem Auto weg transportiert. Stehlwert: circa 15.000 Euro.