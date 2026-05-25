"Kamen aus Schockzuständen nicht mehr raus": Leipziger von Betrügern mit KI-Stimme abgezockt

Leipzig - Klaus Clement ist ein international bekannter Geigenbauer, der in Leipzig eine Werkstatt betreibt. Wie er in der neuen Folge " Kripo live " berichtete, wurde er Opfer einer üblen Betrugsmasche und dabei massiv unter emotionalen Druck gesetzt.

Klaus Clement hatte gerade erst mit einem Kunden telefoniert, als die Betrüger sich bei ihm meldeten. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Clement erinnerte sich, dass er einen Anruf in seiner Werkstatt bekam. Eine Kriminalbeamtin mit einem Wiener Dialekt stellte sich bei ihm vor. "Beim Wiener Dialekt werde ich sofort hellhörig, denn meine Tochter wohnt in Wien", erklärte er.

Am Telefon wurde ihm dann eine Horror-Situation geschildert. Seine Tochter sei schuld an einem Verkehrsunfall gewesen. Dabei soll ein Kind gestorben und eine Frau schwer verletzt worden sein.

Die vermeintliche Tochter wurde ebenfalls kurz an den Hörer geholt. "Sie war aufgelöst und diese Situation war für mich verheerend. Ich war in einem Schockzustand", sagte Clement.

Was er zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Er hat nicht wirklich mit seiner Tochter gesprochen. Die Betrüger haben vermutlich ihre Stimme geklont.

"Es reichen wenige Stimmschnipsel, die unbedacht in den sozialen Netzwerken geteilt werden, um eine KI-Stimme zu generieren", so Angela Meuter-Schloßmacher vom Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt in der TV-Sendung.