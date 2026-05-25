"Kamen aus Schockzuständen nicht mehr raus": Leipziger von Betrügern mit KI-Stimme abgezockt
Leipzig - Klaus Clement ist ein international bekannter Geigenbauer, der in Leipzig eine Werkstatt betreibt. Wie er in der neuen Folge "Kripo live" berichtete, wurde er Opfer einer üblen Betrugsmasche und dabei massiv unter emotionalen Druck gesetzt.
Clement erinnerte sich, dass er einen Anruf in seiner Werkstatt bekam. Eine Kriminalbeamtin mit einem Wiener Dialekt stellte sich bei ihm vor. "Beim Wiener Dialekt werde ich sofort hellhörig, denn meine Tochter wohnt in Wien", erklärte er.
Am Telefon wurde ihm dann eine Horror-Situation geschildert. Seine Tochter sei schuld an einem Verkehrsunfall gewesen. Dabei soll ein Kind gestorben und eine Frau schwer verletzt worden sein.
Die vermeintliche Tochter wurde ebenfalls kurz an den Hörer geholt. "Sie war aufgelöst und diese Situation war für mich verheerend. Ich war in einem Schockzustand", sagte Clement.
Was er zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Er hat nicht wirklich mit seiner Tochter gesprochen. Die Betrüger haben vermutlich ihre Stimme geklont.
"Es reichen wenige Stimmschnipsel, die unbedacht in den sozialen Netzwerken geteilt werden, um eine KI-Stimme zu generieren", so Angela Meuter-Schloßmacher vom Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt in der TV-Sendung.
Das Ehepaar übergab mehrere Wertgegenstände an die Betrüger
Anschließend meldete sich ein Mann am Telefon, der sich als Staatsanwalt ausgab. Er versicherte dem Leipziger, dass seine Tochter nicht in Haft kommen würde, wenn er ihre Kaution bezahlt. Kurz darauf wurde auch Frau Clement angerufen. Für beide stand fest, dass sie ihrem Kind helfen wollten.
Da das Ehepaar kein Bargeld zu Hause hatte, sollten sie Schmuck, Uhren, wertvolle Bücher und Gegenstände zusammenräumen und an einen weiteren Staatsanwalt am Amtsgericht Leipzig übergeben. Sie folgten der Aufforderung und lieferten den Betrügern Sachen von einem Wert im fünfstelligen Bereich.
"Wir kamen aus diesen Schockzuständen nicht mehr heraus und das hat mich verzweifeln lassen", erzählte Klaus Clement weiter.
Erst später wurde dem Ehepaar klar, dass es auf einen Betrug reingefallen war.
Es gibt immer neue Betrugsmaschen, mit denen die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hereingelegt werden. In der neuen Folge "Kripo live" werden die fünf häufigsten Maschen vorgestellt, um weiter zu sensibilisieren und den Betrügern irgendwann hoffentlich das Handwerk zu legen.
Die ganze Folge könnt Ihr in der ARD Mediathek streamen.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa