Pferderipper schlagen zum "Blutmond" zu, zwei Stuten mit Messer verletzt

In der aktuellen Folge von "Kripo Live" wurde der Fall vom September noch einmal aufgerollt: Die erste Attacke ereignete sich in der Nacht zum 12. September auf einer Pferdekoppel in Birkengraben bei Aken. Unbekannte näherten sich der Haflinger-Stute Sarina und stachen mutmaßlich mit einem Messer auf ihren Vorderlauf ein.

"Es ist mir unerklärlich. Ich hab zwei kleine Kinder, die sehr an dem Pferd hängen, das wäre ein sehr großer emotionaler Schaden, wenn Sarina nicht mehr reitbar oder gestorben wäre", zeigt sich Besitzer Martin Kaufmann in der Fahnungssendung schockiert.

Nur wenige Tage später, mutmaßlich zwischen dem 17. und 19. September, schlugen die Angreifer noch einmal zu. Dieses Mal erwischte es Vollblut-Stute Shadow, die am Hinterlauf mit einem Messer verletzt wurde.

Beide Tiere hatten länger mit ihren Wunden zu kämpfen, sind mittlerweile aber wieder in einem stabilen Zustand.