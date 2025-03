"Kripo live": Touristen-Hotspot Bleilochtalsperre wird zum Tatort

Eigentlich ist die Bleilochtalsperre ein Naherholungsgebiet. Mitte Januar kam es jedoch auf dem Gelände der Werft zu einem Einbruch im großen Stil. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa

In der MDR-Sendung "Kripo live" wird der Fall detailliert dargestellt.

Am Abend des 11. Januar 2025, kurz nach 22 Uhr, nähert sich ein Fahrzeug dem Gelände der Marina Saalburg GmbH, die sich um die Reparatur sowie Instandhaltung der Flöße an der Bleilochtalsperre kümmert.

Unbekannte öffnen im Anschluss das Tor, ein Transporter fährt unerlaubt auf das Gelände der Werft. Normalerweise öffnet sich das Tor elektrisch, wegen der Bauarbeiten auf dem Gelände konnte es jedoch per Hand geöffnet werden, erklärte Claus Anders von der Marina Saalburg GmbH im Beitrag.

Die Täter brechen in der Folge eine Hintertür auf und dringen in die Halle ein. Dort gehen sie sehr gezielt vor und öffnen mit Gewalt einen Stahlschrank. In diesem befinden sich die Schlüssel für die anderen Schränke. Die Täter schließen im Anschluss die Schränke auf und klauen zahlreiche Werkzeuge der Marken Bosch, Makita und Milwaukee - darüber hinaus lassen sie Zubehör und einen großen Teil des Schraubenbestandes mitgehen.

Laut Claus Anders müssen sich die Täter ausgekannt haben. "Dieser Diebstahl ist nur durchzuführen mit unheimlichem Insiderwissen", sagte er bei "Kripo live".