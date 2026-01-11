Mordfall aus Dessau wird neu aufgerollt: Wer erschoss Oliver F. am 2. Oktober 1994?

Dessau-Roßlau - Am 2. Oktober 1994 wird Oliver F. ( †28) in einem Wohngebiet im Südwesten von Dessau-Roßlau auf offener Straße vor seinem Haus erschossen. Ein Spaziergänger findet die Leiche am frühen Sonntagmorgen. Trotz intensiver und umfangreicher Ermittlungen blieb der Täter bis heute unbekannt. Mehr als 30 Jahre nach dem Mord in der Taubenstraße rollt die Polizei den Fall nun neu auf und sucht Zeugen.

Am damaligen Fundort der Leiche sieht es heute ganz anders aus. Viele Gebäude wurden abgerissen. Auf dem Gehweg am rechten Bildrand wurde F. erschossen. (Archiv) © PR/PI Dessau-Roßlau

"Die Ermittlungen legen den Verdacht nahe, dass seine Kontakte im Rotlicht- und Drogenmillieu eine Rolle bei der Tat gespielt haben könnten", heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau. "Es wird nicht ausgeschlossen, dass der Täter aus dem näheren Umfeld des Opfers stammt."

Auf Grundlage neuer Ermittlungsansätze werde das Verfahren seit geraumer Zeit fortgesetzt. Dabei sollen die letzten Lebensstunden des Opfers noch einmal detailliert rekonstruiert werden.

"Die Polizei geht derzeit verschiedenen Spuren nach", heißt es folgend. "Weitere Auskünfte können dazu aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gegeben werden."