Kripo fahndet nach brutalem Messerstecher: Klinge verletzt 33-Jährigen "bis auf den Knochen"

Leipzig - Am Abend des 28. Januar spielte sich im Leipziger Stadtteil Reudnitz ein brutaler Messerangriff ab, der unbekannte Täter ist nach wie vor flüchtig. " Kripo live " hat den Fall aufgegriffen.

Die Haltestelle Koehlerstraße verwandelte sich am Abend des 28. Januar in einen blutigen Tatort. © TAG24/Jan-Gerrit Vahl

"Für die Polizei und die Rettungskräfte war die Lage sehr chaotisch", erinnert sich Kriminalhauptkommissarin Katharina Geyer in dem "Kripo live"-Beitrag an den Einsatz in der Dresdner Straße zurück.

Ein 33-jähriger Ukrainer wartete gegen 18.35 Uhr an der Haltestelle Koehlerstraße stadteinwärts auf den Bus, als sich eine Gestalt auf ihn zubewegte und unvermittelt mit einem scharfen Gegenstand - vermutlich einem Messer - zustach.

Vergeblich versuchte der Geschädigte, sich zu verteidigen. "Dadurch erlitt er schwere Schnittverletzungen am linken Unterarm", so Geyer. "Diese sind bis auf den Knochen runtergegangen und haben dabei Muskeln, Sehnen und Arterien verletzt."

Während der Täter die Flucht ergriff, konnte sich der 33-Jährige in den in diesem Moment ankommenden Bus der Linie 70 in Richtung Mockau retten. "Er blutete sehr stark, es tropfte", erklärt die Ermittlerin. Bilder vom Tatort zeigen eine riesige Blutlache im Fahrrad-Abstellbereich des Busses. Erst durch die Schreie der schockierten Fahrgäste sei der Busfahrer auf die Situation aufmerksam gemacht worden und habe an der nächsten Kreuzung angehalten.

Ein Passagier habe geistesgegenwärtig gehandelt und mithilfe seines eigenen Gürtels den Arm des Ukrainers abgebunden, um die Blutung zu verringern.