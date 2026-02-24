Vier Oldtimer durch Brand zerstört, Besitzer am Boden: "Werde nie mehr solche Autos bekommen"
Radeberg (Landkreis Bautzen) - Am späten Abend des 17. Dezember brennen vier Oldtimer in einer Garage an der Straße des Friedens in Radeberg aus. Sachschaden 300.000 Euro. "Kripo Live" hat mit dem Besitzer der geschichtsträchtigen Fahrzeuge gesprochen.
So erzählt der Hobbyschrauber, der anonym bleiben will, dass er in der Brandnacht von seinem Nachbarn angerufen wurde. "Er sagte, ich soll mich erst mal setzen und, dass etwas Schlimmes passiert ist. Dann hat er mir gesagt, dass meine Werkstatt brennt."
Vor Ort erkennt der Privatbesitzer aus Dresden das Ausmaß des Feuers. Schnell wird klar, dass alle vier Autos, also ein Mercedes-Benz 280 SEL (1972), ein Mercedes-Benz 300 SEL (1968), ein Mercedes-Benz 500 SL (1986) und ein britischer MG MNG B Oldtimer nicht gerettet werden können.
"Alle Autos wurden komplett zerlegt, bis zur letzten Schraube gereinigt, gelackt, geschweißt und eben komplett erneuert. Dann grundiert und lackiert, die Hohlräume versiegelt und dann waren die neuwertiger als neu", beschreibt der Besitzer seine jahrelange akribische Arbeit.
Mit jedem der Oldtimer sei der Mann mindestens einmal jährlich gefahren. Derartige Liebhaberstücke wird er sich wohl nicht mehr anschaffen: "Ich werde nie mehr solche Autos bekommen."
Polizei sucht ganz bestimmten Mann
Die Polizei Görlitz geht derweil von einer Brandstiftung aus, eine technische Ursache könne ausgeschlossen werden. "Es gab konkrete Hinweise darauf, dass das Feuer gelegt wurde", erzählt Pressesprecherin Anja Leuschner.
Wie genau die Täter vorgegangen sind, können die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preisgeben. Feststeht, dass sie sich in der Gegend sehr gut ausgekannt haben müssen.
Darüber hinaus sucht die Polizei nach einem Mann, der am Abend des Feuers Videoaufnahmen von den Löscharbeiten der Feuerwehr gemacht haben soll.
Dieser wird wie folgt beschrieben:
25 bis 30 Jahre alt
1,70 bis 1,75 Meter groß
schlank
dunkler Parka, dunkle Arbeitshose mit auffällig vielen Schlüsselbändern
Wollmütze mit Emblem
Zeugen, die Angaben zur Person des gesuchten Mannes geben sowie andere hilfreiche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich bei der Polizeidirektion Görlitz unter der Nummer 03581/468100 zu melden. Die Kripo-Live-Folge vom 22. Februar könnt Ihr ab sofort in der Mediathek nachschauen.
