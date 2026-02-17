Betreiber nach Brand in Strandbar fassungslos: "Weiß nicht, wie es weitergeht"

Bei "Kripo live" erzählte Betreiber Peter Gürth davon, wie seine Strandbar in Bitterfeld-Wolfen komplett ausbrannte. Er bleibt auf 100.000 Euro sitzen.

Von Tamina Porada

Bitterfeld-Wolfen - In der Nacht vom 12. auf den 13. Januar veränderte sich das Leben von Peter Gürth schlagartig. Seine Strandbar an der Seepromenade am Großen Goitzschesee in Sachsen-Anhalt stand in Flammen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, konnten die Bar aber nicht retten. © Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen

Betreiber war zum Tatzeitpunkt nicht im Land

Der Betreiber Peter Gürth war im Urlaub, als seine Strandbar niederbrannte. © Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen Peter Gürth kann sich nicht erklären, wer für den Brand verantwortlich sein kann. "Ich war hier mit keinem im Clinch oder hatte Probleme gehabt", sagte er. Es hätte zwar manchmal Probleme wegen des Lärms gegeben, aber auch die eskalierten nie. Er selbst war zum Tatzeitpunkt mit seiner Tochter im Urlaub. Als die Polizei ihn kontaktierte und ihm von dem Feuer erzählte, war er geschockt. Ein Freund ging an seiner Stelle zur Bar und rief ihn per Videoanruf an. "Ich habe einfach nur ein paar Stunden am Handy zugeguckt, wie es gelodert hat", erinnerte er sich. 2017 hatte er die Strandbar übernommen und insgesamt 100.000 Euro in das Gelände gesteckt. Die Gastronomie wurde modernisiert, eine Feuerstelle und ein Beach-Volleyballplatz gebaut.

Die Strandbar war nicht versichert