Nur noch Füße von Bronze-Tieren in Leipziger Park übrig: "Das ist einfach nur dumm"

"Es ist naheliegend, dass in beiden Fällen eine gleiche Vorgehensweise vorlag, also mithilfe einer Flex-Maschine gehandelt wurde und demnach ist es auch möglich, dass dieselben Täter agiert haben", erklärt Polizeisprecherin Therese Leverenz bei "Kripo live".

In aller Freundschaft

Bei dem 60-Kilo-Schwan schlugen Unbekannte zwischen dem 2. und dem 3. Juli zu - sie kamen vermutlich in der Nacht und flüchteten mit einem Auto. Der vorher nur wenige Meter entfernt stehende Pelikan wurde bereits zwischen dem 14 und 15. Juni Opfer von Langfingern.

"Vielleicht erinnern sich einige noch an ihren Großvater, ihre Großmutter, die ihnen die Skulpturen gezeigt haben", sagt Museums-Direktor Stefan Weppelmann (53) in der aktuellen Folge der MDR-Sendung - die im Sommer geklauten Kunstwerke waren Leihgaben.

Auch beim Pelikan wurden nur die Füße hinterlassen. © Stadtreinigung Leipzig

Zudem sei ein Buntmetall-Diebstahl wahrscheinlich: "Also, dass es den Tatverdächtigen um den Materialwert der Bronzefiguren ging und diese anschließend zum Verkauf angeboten wurden", ordnet Leverenz ein. Der verursachte Schaden liege im mittleren fünfstelligen Bereich.

"Wir sind natürlich entsetzt, dass so was passiert, das ist eigentlich absurd und zeigt aber im Grunde eine hohe Bereitschaft zu Vandalismus", so Weppelmann weiter. Er stellt klar: "Diese Skulpturen im Park abzusägen und irgendwohin zu verbringen, das ist einfach nur dumm und über Dummheit kann ich mich einfach nur aufregen."



Die Figur des Bärs auf der Kugel wurde mittlerweile abgebaut - die Angst vor einer weiteren Tat ist zu groß.

Zu Schwan und Pelikan wird nun wegen Diebstahl in besonders schweren Fall ermittelt und nach Zeugen gesucht. Habt Ihr zwischen dem 14. Juni und 3. Juli etwas Auffälliges bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0341/96634299 entgegen.