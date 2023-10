Von Fahrradtour nicht zurückgekehrt: Tochter des vermissten Klaus-Georg hofft auf Hinweise!

Ballenstedt - Etwa sechs Wochen fehlt von Klaus-Georg Böll (80) aus Ballenstedt im Landkreis Harz bereits jede Spur. Zuletzt auf seinem Fahrrad gesehen, kam der Rentner nicht mehr nach Hause zurück. Nun spricht seine Tochter in der Sendung " Kripo Live " über sein Verschwinden und hofft auf neue Hinweise.

Mehrere Zeugen berichteten damals, dass sie Herrn Böll am Tag seines Verschwindens zunächst auf seinem Fahrrad und später fußläufig in Ballenstedt gesehen hatten. Die Spuren verliefen damals jedoch im Sand.

Seither lebt sie mit der Ungewissheit über den Verbleib ihres Vaters und besucht täglich Orte, an denen er sich regelmäßig aufhielt. "Man ist selber kaum noch ein Mensch", so Maike Pöschl gegenüber "Kripo Live".

Dass ihr leicht dementer Vater nur wenige Monate später, am 6. September, auf sein Fahrrad steigen und spurlos verschwinden wird, hätte Maike Pöschl nicht gedacht.

Klaus-Georg Böll war in der Region bekannt. Bevor er in den Ruhestand ging, leitete er das örtliche Ordnungsamt und war zudem Wehrleiter der Feuerwehr in Ballenstedt. Eine seiner großen Leidenschaften.

Im höheren Alter fand der 80-Jährige neue Hobbys wie das Fahrradfahren. "Er war damit glücklich", erklärt seine Tochter.

Täglich war er mit seinem Drahtesel (schwarzen Mountainbike "Cube") unterwegs und fuhr längere Strecken, bis ihn seine Demenz zwang, seinen Radius zu verkleinern. Später kümmerte sich sogar ein ambulanter Pflegedienst um ihn. Zum Mittag besuchte er oftmals seine Tochter.

Am Nachmittag des 4. Septembers soll Maike ihren Vater ein letztes Mal gesehen haben, bevor sie und ihr Mann zu einem Kurzurlaub aufbrachen. Zwei Tage (6. September) später tauchte Klaus-Georg nach seiner täglichen Radtour nicht zurück.

Noch am selben Tag machte sich die Polizei Halberstadt mithilfe eines Hubschraubers, speziellen Spürhunden, Polizeitauchern und einem Sonarboot auf die Suche nach dem Vermissten. Jedoch ohne Erfolg.