Einbrecher schlagen in Harzer Agrarbetrieb zu: Polizei fahndet jetzt im TV

Schwanebeck - Im April haben sich bislang unbekannte Täter über einen landwirtschaftlichen Betrieb in Schwanebeck ( Landkreis Harz ) hergemacht und Beute im Wert von knapp 45.000 Euro gemacht. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach den Dieben.

Es wurden mehrere Bordcomputer für landwirtschaftliche Fahrezeuge und Profi-Gartengeräte gestohlen. (Symbolbild) © Thomas Frey/dpa

Christian Klietz (54), Geschäftsführer des Familienunternehmens Agrarwirtschaft Schwanebeck im Ostharz, ist fassungslos, als er kurz nach seinem Dienstantritt bemerkt, dass in dem Betrieb eingebrochen wurde.

Zwischen dem 16. und 17. April 2026 sollen sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem abgelegenen Gelände am Ortsrand verschafft haben. Hier sind die Straßen wenig befahren und bieten die Möglichkeit, ungestört Straftaten zu begehen.

Um wie viele Einbrecher es sich insgesamt gehandelt haben soll, ist der Polizei bislang nicht bekannt.

Gegenüber "Kripo Live" spricht der 54-Jährige von möglichem "Insiderwissen". Die Räuber gingen bei der Tat clever vor.

Zunächst sollen sie über das Eingangstor geklettert sein. Anschließend machten sie die Überwachungskameras gezielt unschädlich.