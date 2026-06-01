Einbrecher schlagen in Harzer Agrarbetrieb zu: Polizei fahndet jetzt im TV
Schwanebeck - Im April haben sich bislang unbekannte Täter über einen landwirtschaftlichen Betrieb in Schwanebeck (Landkreis Harz) hergemacht und Beute im Wert von knapp 45.000 Euro gemacht. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach den Dieben.
Christian Klietz (54), Geschäftsführer des Familienunternehmens Agrarwirtschaft Schwanebeck im Ostharz, ist fassungslos, als er kurz nach seinem Dienstantritt bemerkt, dass in dem Betrieb eingebrochen wurde.
Zwischen dem 16. und 17. April 2026 sollen sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem abgelegenen Gelände am Ortsrand verschafft haben. Hier sind die Straßen wenig befahren und bieten die Möglichkeit, ungestört Straftaten zu begehen.
Um wie viele Einbrecher es sich insgesamt gehandelt haben soll, ist der Polizei bislang nicht bekannt.
Gegenüber "Kripo Live" spricht der 54-Jährige von möglichem "Insiderwissen". Die Räuber gingen bei der Tat clever vor.
Zunächst sollen sie über das Eingangstor geklettert sein. Anschließend machten sie die Überwachungskameras gezielt unschädlich.
Täter schlugen Fenster mit Feldstein ein
Unter anderem nutzen die Einbrecher einen Feldstein, der als Dekoration diente, um eine Fensterscheibe einzuschlagen. Dadurch gelangten sie in den Lagerraum.
Im besagten Lagerraum entwenden sie dann hochwertige Werkzeuge und technische Geräte, die für die Feldarbeit gebraucht werden. Unter anderem wurden Bordcomputer und Profi-Gartengeräte der Marke Stihl gestohlen.
In einem Koffer fanden die Täter zudem ein neues, knapp 25.000 Euro teures, hochmodernes Kamerasystem. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 45.000 Euro.
Über den einen Müllkübel am Zaun konnten sie flüchten, anschließend flüchten.
Wie Julia Heitmann vom Polizeirevier Harz bei "Kripo Live" erklärte, soll es bereits mehrere Einbrüche in anderen landwirtschaftlichen Betrieben in der Region gegeben haben.
Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Fällen besteht, ist nicht bekannt.
Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Dieben geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Halberstadt unter der 03941 674293 zu melden.
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa (Symbolbild)