Kritik an Deutscher Bahn: Autofahrer warten 15 Minuten an geschlossener Schranke

Nienburg/Leipzig - Na was hat sich die Deutsche Bahn denn dabei schon wieder gedacht? Diese Frage stellten sich wohl alle Autofahrer, die den Bahnübergang in Nienburg (Saale) passieren mussten. Denn dort hieß es: Zeit mitbringen, und zwar ordentlich.

Die Deutsche Bahn ändert die Schließzeiten einer Nienburger Schranke wieder. (Archivbild) © dpa/Bernd Wüstneck

Wie der MDR in seiner Serie "Voss & Team" am 19. Oktober berichtet, betrug die Wartezeit am Nienburger Bahnübergang nämlich satte 15 Minuten.

Ein Ärgernis für Tausende Verkehrsteilnehmer, die die Schranke täglich überqueren mussten. "Das ist ein Witz", berichtet ein verärgerter Autofahrer dem MDR-Team.

Insgesamt 20 Züge fahren täglich zwischen 5 Uhr morgens und 23 Uhr abends durch die Stadt im Salzlandkreis. Hochgerechnet waren die Schranken somit fünf Stunden am Tag geschlossen.

Aber wie kam denn die lange Wartezeit überhaupt zustande? Zumal sich direkt neben dem Bahnübergang ein Wärter-Häuschen befindet, von dem aus die Schranke händisch geschlossen wurde.

Bis zum 31. Januar dieses Jahres funktionierte alles noch prima ohne lange Wartezeiten. Ab Februar war das System der Deutschen Bahn allerdings nicht mehr sicher genug.

Eine Lösung musste her und die kam prompt. Der neue Ablauf sah wie folgt aus: Der Zug durfte den Weg nach Niendorf erst antreten, wenn die Wärterin die Schranken geschlossen hatte. Bis dieser dann aber wirklich in der Stadt an der Saale angekommen war, vergingen gut 15 Minuten.